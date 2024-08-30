30/08/2024 17:16

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 144.98 145.10 144.66 歐元/美元 1.1082 1.1086 1.1069 英鎊/美元 1.3221 1.3176 1.3160 美元/瑞郎 0.8478 0.8487 0.8467 美元/港元 7.7958 7.7977 7.7935

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1050 1.1150 1.1020 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周失業申領失業救濟人數錄得23.1萬人，略低於預期，市場關注的第二季度實際GDP年化季率向上修正至3%，好於市場預期2.8%。數據反映美國經濟出現衰退的風險應該不高，美匯指數一度升至101.50水平，部份非美貨幣顯著調整。歐元區8月經濟景氣指數及工業景氣指數略為好轉，但消費者信心未有改善，歐元跌至1.1050附近喘定，市場關注今晚公布的歐元區CPI及美國PCE數據，可反映通脹最新情況。日本政府15個月來首次上調經濟展望，同時上調消費預期。日本8月東京CPI按年增長由2.2%加速至2.6%，但7月失業率亦由2.5%升至2.7%，日圓受美元昨日轉強而輕微下跌，中長線仍然看好，留意20天線即146的表現。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。