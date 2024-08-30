30/08/2024 17:16
《美元走勢－羅明立》日圓中長線仍看好，留意146表現
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|144.98
|145.10
|144.66
|歐元/美元
|1.1082
|1.1086
|1.1069
|英鎊/美元
|1.3221
|1.3176
|1.3160
|美元/瑞郎
|0.8478
|0.8487
|0.8467
|美元/港元
|7.7958
|7.7977
|7.7935
《美元走勢》美國上周失業申領失業救濟人數錄得23.1萬人，略低於預期，市場關注的第二季度實際GDP年化季率向上修正至3%，好於市場預期2.8%。數據反映美國經濟出現衰退的風險應該不高，美匯指數一度升至101.50水平，部份非美貨幣顯著調整。歐元區8月經濟景氣指數及工業景氣指數略為好轉，但消費者信心未有改善，歐元跌至1.1050附近喘定，市場關注今晚公布的歐元區CPI及美國PCE數據，可反映通脹最新情況。
日本政府15個月來首次上調經濟展望，同時上調消費預期。日本8月東京CPI按年增長由2.2%加速至2.6%，但7月失業率亦由2.5%升至2.7%，日圓受美元昨日轉強而輕微下跌，中長線仍然看好，留意20天線即146的表現。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1050
|1.1150
|1.1020
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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