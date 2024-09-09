09/09/2024 16:46

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 143.38 143.39 142.43 歐元/美元 1.1050 1.1092 1.1045 英鎊/美元 1.3088 1.3144 1.3084 美元/瑞郎 0.8473 0.8476 0.8436 美元/港元 7.7962 7.7968 7.7949

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1035 1.1135 1.0990 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國8月非農就業人數增加14.2萬人，較7月有所回升但差過預期，7月及6月的新增職位數字都向下修正。失業率則降至4.2%，符合預期；時薪增長加速至按月升0.4%，按年升3.8%，好過預期。就業職位增加情況令人失望，雖然並非所有相關數據都欠佳，但市場對9月美聯儲局可能降息0.5%的預期仍然有所上升。紐約聯儲主席威廉姆斯表示，現時是合適時候準備開始降息進程，但並無提及減息幅度。美聯儲理事沃勒亦支持在9月份減息。如有必要則支持更大幅度的降息。芝加哥聯儲主席古爾斯比則指出，美聯儲局內部普遍共識是將進行多次降息，但同時提到通脹並無快速回落，似乎暗示減息幅度不宜太大。受美國非農數據影響，美匯指數反覆波動，曾經跌近100.50附近，其後反覆回升，收復失地，100.30仍然是美匯首個重要支持。日本第二季度實際GDP年化季率修正值低於預期的3.2%，下修至2.9%。由於美國經濟轉弱，美日跌至142附近有反覆，後市仍然可部署做多日圓。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。