09/09/2024 16:46
《美元走勢－羅明立》100.30仍是美匯首個重要支持
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|143.38
|143.39
|142.43
|歐元/美元
|1.1050
|1.1092
|1.1045
|英鎊/美元
|1.3088
|1.3144
|1.3084
|美元/瑞郎
|0.8473
|0.8476
|0.8436
|美元/港元
|7.7962
|7.7968
|7.7949
《美元走勢》美國8月非農就業人數增加14.2萬人，較7月有所回升但差過預期，7月及6月的新增職位數字都向下修正。失業率則降至4.2%，符合預期；時薪增長加速至按月升0.4%，按年升3.8%，好過預期。就業職位增加情況令人失望，雖然並非所有相關數據都欠佳，但市場對9月美聯儲局可能降息0.5%的預期仍然有所上升。紐約聯儲主席威廉姆斯表示，現時是合適時候準備開始降息進程，但並無提及減息幅度。美聯儲理事沃勒亦支持在9月份減息。如有必要則支持更大幅度的降息。芝加哥聯儲主席古爾斯比則指出，美聯儲局內部普遍共識是將進行多次降息，但同時提到通脹並無快速回落，似乎暗示減息幅度不宜太大。
受美國非農數據影響，美匯指數反覆波動，曾經跌近100.50附近，其後反覆回升，收復失地，100.30仍然是美匯首個重要支持。日本第二季度實際GDP年化季率修正值低於預期的3.2%，下修至2.9%。由於美國經濟轉弱，美日跌至142附近有反覆，後市仍然可部署做多日圓。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1035
|1.1135
|1.0990
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。