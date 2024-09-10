10/09/2024 16:08
《美元走勢－羅明立》歐元不排除下試50天線1.0960
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|143.50
|143.56
|143.04
|歐元/美元
|1.1042
|1.1050
|1.1028
|英鎊/美元
|1.3104
|1.3108
|1.3058
|美元/瑞郎
|0.8485
|0.8499
|0.8479
|美元/港元
|7.7962
|7.7983
|7.7951
《美元走勢》周一(9日)無太多數據公布，歐元區9月sentix投資者信心指數跌至-15.4，美國8月紐約聯儲1年通脹預期維持於3%，3年通脹預期由2.3%升至2.5%。美匯指數在101.50附近反覆靠穩。歐洲經濟表現無改善，投資者信心仍然佳，歐元受壓跌近1.1030，本周四(12日)歐洲央行利率決議，市場預計將繼續降息，不排除要下試50天線的1.0960。
澳元近期下行壓力持續，雖然央行考慮到通脹回落緩慢，短期將維持貨幣政策不變，但經濟同樣有轉弱的風險，減息是時間問題。中國經濟疲弱同樣不利澳元，今日(10日)澳元跌至0.6650附近，可能要下試0.6570的支持，明晚美國的CPI數據值得關注。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1035
|1.1135
|1.0990
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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