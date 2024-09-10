10/09/2024 16:08

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 143.50 143.56 143.04 歐元/美元 1.1042 1.1050 1.1028 英鎊/美元 1.3104 1.3108 1.3058 美元/瑞郎 0.8485 0.8499 0.8479 美元/港元 7.7962 7.7983 7.7951

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1035 1.1135 1.0990 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周一(9日)無太多數據公布，歐元區9月sentix投資者信心指數跌至-15.4，美國8月紐約聯儲1年通脹預期維持於3%，3年通脹預期由2.3%升至2.5%。美匯指數在101.50附近反覆靠穩。歐洲經濟表現無改善，投資者信心仍然佳，歐元受壓跌近1.1030，本周四(12日)歐洲央行利率決議，市場預計將繼續降息，不排除要下試50天線的1.0960。澳元近期下行壓力持續，雖然央行考慮到通脹回落緩慢，短期將維持貨幣政策不變，但經濟同樣有轉弱的風險，減息是時間問題。中國經濟疲弱同樣不利澳元，今日(10日)澳元跌至0.6650附近，可能要下試0.6570的支持，明晚美國的CPI數據值得關注。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。