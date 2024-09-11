11/09/2024 16:43
《美元走勢－羅明立》英鎊1.32以上阻力大
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|141.27
|142.47
|140.70
|歐元/美元
|1.1043
|1.1052
|1.1017
|英鎊/美元
|1.3099
|1.3111
|1.3070
|美元/瑞郎
|0.8436
|0.8471
|0.8421
|美元/港元
|7.7962
|7.7983
|7.7952
《美元走勢》美國8月NFIB小型企業信心指數不及預期，降至91.2。市場預計明天歐洲央行及下周美國聯儲局將分別降息0.25%，近期隨著歐洲經濟缺乏起色，有大行對歐洲央行的減息預期有所增加，歐元因而受壓，美匯指數在101.65附近窄幅震盪，關注美國通賬數據的公布。
英國截至7月的三個月ILO失業率降至4.1％，符合預期，失業金申請人數減少至只有2.37萬人，數據公布後，鎊美短線上揚。剛公布的英國7月GDP，工業產出及製造業產出，都不理想，市場估計下周英倫銀行貨幣政策會議將按兵不動，但之後仍需要再次減息，英鎊1.32以上阻力大。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1025
|1.1125
|1.0985
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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