11/09/2024 16:43

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 141.27 142.47 140.70 歐元/美元 1.1043 1.1052 1.1017 英鎊/美元 1.3099 1.3111 1.3070 美元/瑞郎 0.8436 0.8471 0.8421 美元/港元 7.7962 7.7983 7.7952

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1025 1.1125 1.0985 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國8月NFIB小型企業信心指數不及預期，降至91.2。市場預計明天歐洲央行及下周美國聯儲局將分別降息0.25%，近期隨著歐洲經濟缺乏起色，有大行對歐洲央行的減息預期有所增加，歐元因而受壓，美匯指數在101.65附近窄幅震盪，關注美國通賬數據的公布。英國截至7月的三個月ILO失業率降至4.1％，符合預期，失業金申請人數減少至只有2.37萬人，數據公布後，鎊美短線上揚。剛公布的英國7月GDP，工業產出及製造業產出，都不理想，市場估計下周英倫銀行貨幣政策會議將按兵不動，但之後仍需要再次減息，英鎊1.32以上阻力大。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。