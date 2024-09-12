12/09/2024 15:56
《美元走勢－羅明立》美匯回升，鎊匯調整壓力增
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|142.84
|142.96
|142.26
|歐元/美元
|1.1007
|1.1024
|1.1006
|英鎊/美元
|1.3043
|1.3056
|1.3032
|美元/瑞郎
|0.8540
|0.8543
|0.8518
|美元/港元
|7.8007
|7.8007
|7.7972
《美元走勢》美國8月末季調CPI按年增速放慢至2.5%，低於預期，亦是連續5個月回落。核心CPI年率維持於3.2%，符合預期，但按月增長0.3%，是4月以來最高。由於核心CPI月率連升兩個月，市場對美聯儲局會在9月議息時大幅降息的預期降低，降息0.5%的概率跌至少於兩成，美匯由日內低點附近回升到近期高位101.83。
今日(12日)歐洲央行將會議息，估計會減息0.25%，近期區內經濟表現乏力，投資者對未來降息的預期有所上升，如央行對經濟前景表達憂慮或發放貨幣政策立場偏鴿信息的話，歐元可能要繼續試底。英國亦有類似情況，7月GDP無增長，工業及製造業產出疲弱，市場預期下周英倫銀行貨幣政或可以繼續按兵不動，但未來可能要加快降息步伐，鎊匯調整壓力增加。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0975
|1.1075
|1.0940
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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