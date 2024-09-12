12/09/2024 15:56

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 142.84 142.96 142.26 歐元/美元 1.1007 1.1024 1.1006 英鎊/美元 1.3043 1.3056 1.3032 美元/瑞郎 0.8540 0.8543 0.8518 美元/港元 7.8007 7.8007 7.7972

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0975 1.1075 1.0940 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國8月末季調CPI按年增速放慢至2.5%，低於預期，亦是連續5個月回落。核心CPI年率維持於3.2%，符合預期，但按月增長0.3%，是4月以來最高。由於核心CPI月率連升兩個月，市場對美聯儲局會在9月議息時大幅降息的預期降低，降息0.5%的概率跌至少於兩成，美匯由日內低點附近回升到近期高位101.83。今日(12日)歐洲央行將會議息，估計會減息0.25%，近期區內經濟表現乏力，投資者對未來降息的預期有所上升，如央行對經濟前景表達憂慮或發放貨幣政策立場偏鴿信息的話，歐元可能要繼續試底。英國亦有類似情況，7月GDP無增長，工業及製造業產出疲弱，市場預期下周英倫銀行貨幣政或可以繼續按兵不動，但未來可能要加快降息步伐，鎊匯調整壓力增加。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。