13/09/2024 17:08
《美元走勢－羅明立》歐元未宜過分看好
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|140.70
|141.41
|140.41
|歐元/美元
|1.1092
|1.1094
|1.1073
|英鎊/美元
|1.3143
|1.3151
|1.3125
|美元/瑞郎
|0.8479
|0.8501
|0.8475
|美元/港元
|7.7985
|7.8022
|7.7972
《美元走勢》美國8月PPI升幅由2.1%放緩至1.7%，核心PPI按年升幅則由2.3%升至2.4%，兩者都低過預期；而上周初次申領失業救濟人數輕微升至23.08萬人。數據其實並無意外之處，但美匯指數繼續在101.80附近受阻，大幅回落至101附近，反市場仍然對造淡美元更加有興趣。
周四(12日)歐洲央行議息後在年內第二次降息，下調利率0.25%，至3.50%。央行指根據通脹及經濟等多方面情況進行評估後，今次的減息是適合的行動，並對今年起三年的GDP增速預期全面下調，通脹預期則維持不變。央行行長拉加德表示，不對10月會議作出任何預先承諾，按每次會議時的情況來作決定。由於歐洲央行並無發出特別「鴿派」言論，仍然是依次作判斷，歐元明顯反彈上接近1.11，但不宜過分看好。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.1130
|1.1030
|1.1165
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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