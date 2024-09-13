13/09/2024 17:08

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 140.70 141.41 140.41 歐元/美元 1.1092 1.1094 1.1073 英鎊/美元 1.3143 1.3151 1.3125 美元/瑞郎 0.8479 0.8501 0.8475 美元/港元 7.7985 7.8022 7.7972

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.1130 1.1030 1.1165 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國8月PPI升幅由2.1%放緩至1.7%，核心PPI按年升幅則由2.3%升至2.4%，兩者都低過預期；而上周初次申領失業救濟人數輕微升至23.08萬人。數據其實並無意外之處，但美匯指數繼續在101.80附近受阻，大幅回落至101附近，反市場仍然對造淡美元更加有興趣。周四(12日)歐洲央行議息後在年內第二次降息，下調利率0.25%，至3.50%。央行指根據通脹及經濟等多方面情況進行評估後，今次的減息是適合的行動，並對今年起三年的GDP增速預期全面下調，通脹預期則維持不變。央行行長拉加德表示，不對10月會議作出任何預先承諾，按每次會議時的情況來作決定。由於歐洲央行並無發出特別「鴿派」言論，仍然是依次作判斷，歐元明顯反彈上接近1.11，但不宜過分看好。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。