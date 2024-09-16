16/09/2024 16:09
《美元走勢－羅明立》美日可能要考驗137/138的支持
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|139.78
|140.85
|139.73
|歐元/美元
|1.1113
|1.1116
|1.1086
|英鎊/美元
|1.3165
|1.3171
|1.3135
|美元/瑞郎
|0.8455
|0.8482
|0.8448
|美元/港元
|7.7933
|7.7989
|7.7932
《美元走勢》美國9月密西根大學消費者信心指數由67.9升至69，好過預期的68.5，而同時公布的密歇根大學美國一年期通脹率預期降至2.7%，符合市場估計。投資者最近對美聯儲局減息0.5%的預期似乎又有所上升，但彭博進行的調查指，大部分經濟分析師認為9月減息0.25%的機會較高，而對之後兩次會議的減幅，0.25%仍然是主流看法，即全年共減息0.75%；部分認為11月或12月有一次會議會減0.5%，美匯指數再次跌至100.40附近。歐洲央行近期減息後未有就之後的行動明確表態，由於行長指需要時間收集更多數據作決定，市場相信在12月降息的機會較高。歐元重上1.11水平，區內經濟疲弱，能否靠美元弱勢令匯價持續上升成疑，關注1.1150阻力。
日本央行委員田村直樹上周表示，需要及時並逐步提高利率，認為應將短期利率至少推高至約1%。美日繼續向下尋底，跌破140關口，可能要考驗137/138的支持。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.1130
|1.1030
|1.1165
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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