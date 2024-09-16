16/09/2024 16:09

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 139.78 140.85 139.73 歐元/美元 1.1113 1.1116 1.1086 英鎊/美元 1.3165 1.3171 1.3135 美元/瑞郎 0.8455 0.8482 0.8448 美元/港元 7.7933 7.7989 7.7932

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.1130 1.1030 1.1165 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國9月密西根大學消費者信心指數由67.9升至69，好過預期的68.5，而同時公布的密歇根大學美國一年期通脹率預期降至2.7%，符合市場估計。投資者最近對美聯儲局減息0.5%的預期似乎又有所上升，但彭博進行的調查指，大部分經濟分析師認為9月減息0.25%的機會較高，而對之後兩次會議的減幅，0.25%仍然是主流看法，即全年共減息0.75%；部分認為11月或12月有一次會議會減0.5%，美匯指數再次跌至100.40附近。歐洲央行近期減息後未有就之後的行動明確表態，由於行長指需要時間收集更多數據作決定，市場相信在12月降息的機會較高。歐元重上1.11水平，區內經濟疲弱，能否靠美元弱勢令匯價持續上升成疑，關注1.1150阻力。日本央行委員田村直樹上周表示，需要及時並逐步提高利率，認為應將短期利率至少推高至約1%。美日繼續向下尋底，跌破140關口，可能要考驗137/138的支持。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。