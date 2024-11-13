16/09/2024 09:52

《真知灼見－溫灼培》聯儲局議息會前瞻

《真知灼見》本港時間周四（19日）凌晨，美國聯儲局將公布議息結果。除非減息50基點，若只減息25基點，由於市場早有預期，相信對金融市場影響不大。至於整個議息會的最大不確定性，相信來自聯儲局公布的點陣圖。按慣例，聯儲局是會每季要求其議息委員們就未來息率變化作出估計，並綜合記錄下來，稱之為點陣圖。而今個月的議息會，正是會公布今年第三個點陣圖。

回顧6月公布的點陣圖，聯儲局委員們當時估計，該局今年只減息一次，最快減息日期也待12月，而2025年及2026年全年，每年將分別減息1厘。但相信本周公布的點陣圖，在減息的預期上定會更加進取，不排除會把原先計劃在2025年才減的息率提前於今年11月或12月便減，另把原先計劃於2026年減的息率推前於明年減等。現市場關注本周公布的點陣圖會有多進取，可想象愈進取，美元被推低的壓力將愈大，相反美股則可能因減息進取而受惠。

最後回看本周聯儲局減息半厘的機率。按照利率期貨市場估計，這機率到上周五（13日）確上升了不少，但機率也只有一半。始終，美國通脹並不低，8月CPI表面及核心年通脹率分別為2.5%及3.2%，兩者都高於聯儲局制定的2%通脹目標水平。加上這將是今次減息周期的首次減息，相信聯儲局也會較謹慎，這一切料使聯儲局本周減息25基點的機率較大。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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