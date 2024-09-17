17/09/2024 16:15

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 140.40 140.85 140.32 歐元/美元 1.1115 1.1134 1.1115 英鎊/美元 1.3206 1.3216 1.3199 美元/瑞郎 0.8441 0.8449 0.8436 美元/港元 7.7890 7.7930 7.7889

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.1130 1.1030 1.1165 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國9月紐約聯儲製造業指數經歷9個月負值後重回正數，報11.5，好於預期。細項顯示新訂單攀升，就業指數輕微改善但仍然疲軟。資本開支自2020年以來首次降至零以下，但企業對未來幾個月情況變得較為樂觀，六個月預期指數由22.9升至30.6。數據公布後，美元短線略為反彈，但幅度不大。近日市場對美聯儲局9月降息0.5%的預期超過減0.25%，令美元持續承壓。以現時的經濟情況來看，筆者估計美聯儲局首次行動無需急進，小心市況在議息後起變化。歐洲央行管委卡茲米爾表示，幾乎可以肯定需要等到12月才能進行下一次降息。在10月會議之前缺乏足的資訊，無需急於降息。歐元借美元勢弱重上1.11，關注1.1150附近阻力，小注做空。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。