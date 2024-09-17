17/09/2024 16:15
《美元走勢－羅明立》小心市況在聯儲議息後起變化
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|140.40
|140.85
|140.32
|歐元/美元
|1.1115
|1.1134
|1.1115
|英鎊/美元
|1.3206
|1.3216
|1.3199
|美元/瑞郎
|0.8441
|0.8449
|0.8436
|美元/港元
|7.7890
|7.7930
|7.7889
《美元走勢》美國9月紐約聯儲製造業指數經歷9個月負值後重回正數，報11.5，好於預期。細項顯示新訂單攀升，就業指數輕微改善但仍然疲軟。資本開支自2020年以來首次降至零以下，但企業對未來幾個月情況變得較為樂觀，六個月預期指數由22.9升至30.6。數據公布後，美元短線略為反彈，但幅度不大。近日市場對美聯儲局9月降息0.5%的預期超過減0.25%，令美元持續承壓。以現時的經濟情況來看，筆者估計美聯儲局首次行動無需急進，小心市況在議息後起變化。
歐洲央行管委卡茲米爾表示，幾乎可以肯定需要等到12月才能進行下一次降息。在10月會議之前缺乏足的資訊，無需急於降息。歐元借美元勢弱重上1.11，關注1.1150附近阻力，小注做空。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.1130
|1.1030
|1.1165
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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