19/09/2024 15:45
《美元走勢－羅明立》資產價格大幅波動，英鎊表現應勝歐元
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|142.08
|143.95
|142.05
|歐元/美元
|1.1149
|1.1153
|1.1069
|英鎊/美元
|1.3249
|1.3259
|1.3154
|美元/瑞郎
|0.8458
|0.8515
|0.8449
|美元/港元
|7.7921
|7.7965
|7.7915
《美元走勢》今日(19日)淩晨美國聯儲局議息後公布減息0.5%，點陣圖顯示今年將再降息0.5%，明年再降1%。幾乎是全體支持這次的減息，只有理事鮑曼投票支持降息0.25%。主席鮑威爾稱，現時對通脹回到目標水平更為樂觀，而就業市場的下行風險卻有所上升，局方今次採取的行動是合適的。但提醒大家不應把降息半厘視為日後降息新節奏，局方仍然按實際情況來決定貨幣政策。結果公布後，資產價格大幅波動，美匯先跌後漲，曾經跌穿100，之後又迅速重上101。歐元一度升近1.12，之後下探1.1070，現時在1.1130附近，1.12仍然有較大阻力。美股同樣反覆，收市倒跌。
英國8月CPI按年維持升2.2%，核心CPI則加速至3.6%，高於預期。相信英倫銀行今日議息將按兵不動，昨晚英鎊曾經漲近1.33，之後回落。由於通脹降幅緩慢，相信鎊匯表現會好於歐元。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.1200
|1.1100
|1.1250
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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