19/09/2024 15:45

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 142.08 143.95 142.05 歐元/美元 1.1149 1.1153 1.1069 英鎊/美元 1.3249 1.3259 1.3154 美元/瑞郎 0.8458 0.8515 0.8449 美元/港元 7.7921 7.7965 7.7915

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.1200 1.1100 1.1250 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》今日(19日)淩晨美國聯儲局議息後公布減息0.5%，點陣圖顯示今年將再降息0.5%，明年再降1%。幾乎是全體支持這次的減息，只有理事鮑曼投票支持降息0.25%。主席鮑威爾稱，現時對通脹回到目標水平更為樂觀，而就業市場的下行風險卻有所上升，局方今次採取的行動是合適的。但提醒大家不應把降息半厘視為日後降息新節奏，局方仍然按實際情況來決定貨幣政策。結果公布後，資產價格大幅波動，美匯先跌後漲，曾經跌穿100，之後又迅速重上101。歐元一度升近1.12，之後下探1.1070，現時在1.1130附近，1.12仍然有較大阻力。美股同樣反覆，收市倒跌。英國8月CPI按年維持升2.2%，核心CPI則加速至3.6%，高於預期。相信英倫銀行今日議息將按兵不動，昨晚英鎊曾經漲近1.33，之後回落。由於通脹降幅緩慢，相信鎊匯表現會好於歐元。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。