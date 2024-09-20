20/09/2024 16:36

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 143.19 143.24 141.74 歐元/美元 1.1174 1.1182 1.1157 英鎊/美元 1.3327 1.3347 1.3272 美元/瑞郎 0.8476 0.8479 0.8451 美元/港元 7.7921 7.7946 7.7895

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.1200 1.1100 1.1250 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初請失業金人數降至21.9萬人，低於預期的23，為今年5月18日當周以來新低，持續申領人數亦減少至182.9萬。同時，美國第二季度經常帳赤字擴大至2668億美元，而隨後公布的8月成屋銷售總數年化只有386萬戶，少於預期。數據公布後，美元一度上升，但未能重上101水平。美聯儲局以減息半厘開啟降息之旅，短期仍然會令美元受壓。英倫銀行以8票對1票的結果維持利率在5.00%不變，1票支持降息0.25%，央行將在未來12個月內削減國債持有量1000億英鎊，行長表示行動需要謹慎，但就表明將會逐步下調利率。英鎊在1.33附近反覆靠穩，貨幣政策有利匯價短線向好，特別是相對歐元。日本央行今日(20日)同樣維持利率不變，市場相信日本今年仍然有機會上調利率，但碰上美國展開減息，日本央行的行動可能較為審慎。美日可繼續候高位做空，145首個阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。