20/09/2024 16:36
《美元走勢－羅明立》美日續候高位做空，145首個阻力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|143.19
|143.24
|141.74
|歐元/美元
|1.1174
|1.1182
|1.1157
|英鎊/美元
|1.3327
|1.3347
|1.3272
|美元/瑞郎
|0.8476
|0.8479
|0.8451
|美元/港元
|7.7921
|7.7946
|7.7895
《美元走勢》美國上周初請失業金人數降至21.9萬人，低於預期的23，為今年5月18日當周以來新低，持續申領人數亦減少至182.9萬。同時，美國第二季度經常帳赤字擴大至2668億美元，而隨後公布的8月成屋銷售總數年化只有386萬戶，少於預期。數據公布後，美元一度上升，但未能重上101水平。美聯儲局以減息半厘開啟降息之旅，短期仍然會令美元受壓。
英倫銀行以8票對1票的結果維持利率在5.00%不變，1票支持降息0.25%，央行將在未來12個月內削減國債持有量1000億英鎊，行長表示行動需要謹慎，但就表明將會逐步下調利率。英鎊在1.33附近反覆靠穩，貨幣政策有利匯價短線向好，特別是相對歐元。日本央行今日(20日)同樣維持利率不變，市場相信日本今年仍然有機會上調利率，但碰上美國展開減息，日本央行的行動可能較為審慎。美日可繼續候高位做空，145首個阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.1200
|1.1100
|1.1250
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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