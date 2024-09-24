24/09/2024 17:11
《美元走勢－羅明立》美元低位震盪，歐元短線1.1060有支持
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|144.14
|144.67
|143.37
|歐元/美元
|1.1113
|1.1145
|1.1103
|英鎊/美元
|1.3351
|1.3379
|1.3331
|美元/瑞郎
|0.8476
|0.8490
|0.8464
|美元/港元
|7.7816
|7.7894
|7.7812
《美元走勢》美國9月SPGI製造業PMI初值降至47，差過預期，而服務業PMI初值則好於預期。同日較早時公布歐元區及英國的同類數據都不理想，而多名聯儲局官員發言，對降息都表達支持，有個別官員未有對之後的減息幅度作出太多的意見。美元仍於低位震盪。
英國的PMI資料表現不佳，9月製造業及服務業PMI都低於預期，但零售銷售數據不錯，英鎊繼續維持較好的表現，特別是相對歐元，仍然強勢，預期短期將保持這趨勢。歐元跌至1.1080附近見反彈，短線1.1060有支持。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1095
|1.1185
|1.1050
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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