24/09/2024 17:11

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 144.14 144.67 143.37 歐元/美元 1.1113 1.1145 1.1103 英鎊/美元 1.3351 1.3379 1.3331 美元/瑞郎 0.8476 0.8490 0.8464 美元/港元 7.7816 7.7894 7.7812

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1095 1.1185 1.1050 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國9月SPGI製造業PMI初值降至47，差過預期，而服務業PMI初值則好於預期。同日較早時公布歐元區及英國的同類數據都不理想，而多名聯儲局官員發言，對降息都表達支持，有個別官員未有對之後的減息幅度作出太多的意見。美元仍於低位震盪。英國的PMI資料表現不佳，9月製造業及服務業PMI都低於預期，但零售銷售數據不錯，英鎊繼續維持較好的表現，特別是相對歐元，仍然強勢，預期短期將保持這趨勢。歐元跌至1.1080附近見反彈，短線1.1060有支持。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。