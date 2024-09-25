25/09/2024 15:52

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 143.24 143.87 142.88 歐元/美元 1.1195 1.1199 1.1177 英鎊/美元 1.3413 1.3430 1.3383 美元/瑞郎 0.8417 0.8447 0.8415 美元/港元 7.7868 7.7883 7.7823

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.1230 1.1105 1.1285 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國9月諮商會消費者信心指數意外大幅下降至98.7，低於預期並創三年來最大跌幅。美國9月里奇蒙德聯儲製造業指數錄得-21，為2020年5月以來新低。經濟數據疲弱令美元承壓，一度跌破100。市場仍然從做空美元為主，估計仍要考驗100附近支援區域的承接能力。歐元區經濟其實亦不理想，私營部門經濟自3月份以來首次出現萎縮，德國9月IDO商業景氣指數跌至85.4，差過預期。交易員對歐洲央行10月份降息0.25％的預期有所增加，但美元弱勢暫時主導市場氣氛，歐元又逼近1.12，仍然關注1.1250附近的阻力，可小注做空。概率為60%。而近期繼美聯儲降息後，美國經濟數據表現不佳，歐美大幅獲得提振。從日線圖上看，歐美多頭表現強勁，且有繼續上探1.1201高位跡象，日內建議關注回檔後短多機會為主。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。