25/09/2024 15:52
《美元走勢－羅明立》歐元仍然關注1.1250附近的阻力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|143.24
|143.87
|142.88
|歐元/美元
|1.1195
|1.1199
|1.1177
|英鎊/美元
|1.3413
|1.3430
|1.3383
|美元/瑞郎
|0.8417
|0.8447
|0.8415
|美元/港元
|7.7868
|7.7883
|7.7823
《美元走勢》美國9月諮商會消費者信心指數意外大幅下降至98.7，低於預期並創三年來最大跌幅。美國9月里奇蒙德聯儲製造業指數錄得-21，為2020年5月以來新低。經濟數據疲弱令美元承壓，一度跌破100。市場仍然從做空美元為主，估計仍要考驗100附近支援區域的承接能力。
歐元區經濟其實亦不理想，私營部門經濟自3月份以來首次出現萎縮，德國9月IDO商業景氣指數跌至85.4，差過預期。交易員對歐洲央行10月份降息0.25％的預期有所增加，但美元弱勢暫時主導市場氣氛，歐元又逼近1.12，仍然關注1.1250附近的阻力，可小注做空。概率為60%。而近期繼美聯儲降息後，美國經濟數據表現不佳，歐美大幅獲得提振。從日線圖上看，歐美多頭表現強勁，且有繼續上探1.1201高位跡象，日內建議關注回檔後短多機會為主。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.1230
|1.1105
|1.1285
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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