26/09/2024 15:56

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 144.71 145.17 144.43 歐元/美元 1.1151 1.1158 1.1129 英鎊/美元 1.3348 1.3358 1.3312 美元/瑞郎 0.8500 0.8516 0.8458 美元/港元 7.7841 7.7863 7.7811

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.1180 1.1080 1.1210 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國8月新屋銷售總數年化結果好於預期，錄得71.6萬戶，美國聯儲局理事庫格勒在講話中表示，強烈支持美聯儲9月降息0.5%的決定，局方應更加關注就業情況。近期聯儲局官員對降息的立場表現積極，但美元仍然守往100水準並有所反彈，短期可能繼續在100以上整固。歐元仍然在1.12受阻，基本面缺乏動力推升匯價，維持1.1060-1.1250之間的波動範圍。日本央行會議紀要顯示，有成員認為經濟狀況良好，足以讓央行在一定程度上繼續推高目前非常低的政策利率。如果能夠確認資本支出和工資增長的強勁，日本央行可以進一步加大貨幣政策正常化的力度。而部分成員表示，現在逐步調整極低的利率是合適的，以避免未來被迫迅速加息。不過，美日並未受影響，維持近期反彈勢頭，146.50初步重要阻力，可部署高沽。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。