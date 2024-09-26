26/09/2024 15:56
《美元走勢－羅明立》美日146.5初步重要阻力，可部署高沽
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|144.71
|145.17
|144.43
|歐元/美元
|1.1151
|1.1158
|1.1129
|英鎊/美元
|1.3348
|1.3358
|1.3312
|美元/瑞郎
|0.8500
|0.8516
|0.8458
|美元/港元
|7.7841
|7.7863
|7.7811
《美元走勢》美國8月新屋銷售總數年化結果好於預期，錄得71.6萬戶，美國聯儲局理事庫格勒在講話中表示，強烈支持美聯儲9月降息0.5%的決定，局方應更加關注就業情況。近期聯儲局官員對降息的立場表現積極，但美元仍然守往100水準並有所反彈，短期可能繼續在100以上整固。歐元仍然在1.12受阻，基本面缺乏動力推升匯價，維持1.1060-1.1250之間的波動範圍。
日本央行會議紀要顯示，有成員認為經濟狀況良好，足以讓央行在一定程度上繼續推高目前非常低的政策利率。如果能夠確認資本支出和工資增長的強勁，日本央行可以進一步加大貨幣政策正常化的力度。而部分成員表示，現在逐步調整極低的利率是合適的，以避免未來被迫迅速加息。不過，美日並未受影響，維持近期反彈勢頭，146.50初步重要阻力，可部署高沽。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.1180
|1.1080
|1.1210
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。