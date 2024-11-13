26/09/2024 09:55

《真知灼見－溫灼培》人民幣倘穿7算，下一步去哪？

《真知灼見》過去兩天，金融市場焦點並不在海外，而是在內地。繼美國進入減息周期，大大紓緩了人民幣貶值壓力後，明顯給予了人行更大減息空間去刺激經濟。周二（24日），人行宣布一系列減息方案以刺激經濟，當中包括降低存款準備金利率0.5%。另外，人行行長潘功勝更表示，年底前當局還有進一步再降準的可能。換言之，倘若今次行動不足以改善經濟，招數還會陸續有來。而從過去兩天所見，中港股市相繼顯著上揚。反觀人民幣匯價，昨天於亞洲早市一度升越7算，據《路透社》數字顯示，最高曾見6.9946兌1美元。雖然昨天人民幣破7算後便迅速調整，今早於亞洲市場報7.028兌1美元，但相信人民幣前景仍可看高一線，當中相信原因有二。



*美國減息，資金流離美元利人民幣升*



最明顯不過是，美國已進入減息周期，往後減息料將陸續有來。而按現在利率期貨市場估計，到11月8日議息會，不排除聯儲局最少減息25基點，甚至有機會減息半厘。隨著美國減息，料會驅使更多資金流離美國，令美元整體下跌，相信所有非美貨幣都能受惠，包括人民幣。



*人民幣在金磚結算系統料能扮演重要角色*



其次，現距離10月22日的金磚領導人峰會日子愈來愈近，市場傳言當天金磚組織將很大機會推出其版本的結算支付系統，與SWIFT抗衡。若屬實，這或將進一步削弱美元的領導地位，使美元整體匯率下跌，並推升非美貨幣。另外，中國作為金磚組織內最大經濟體，金磚結算支付系統一旦推出，料人民幣將能扮演更重要角色，有利增加日後市場對人民幣需求，有利人民幣升值。

技術上，假如美元/人民幣一旦顯著失守7算這自2023年中起的圓頂支持，下一支持料將是6.9水平。但若金磚組織真的能成功於下月推出其結算系統，並能使人民幣擔負起更重要角色，屆時或許人民幣可有更大上升空間。這一切實在值得留意。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》(筆者電郵：enroll@hangseng.com)



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