27/09/2024 15:54

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 146.28 146.49 142.77 歐元/美元 1.1165 1.1178 1.1125 英鎊/美元 1.3385 1.3415 1.3366 美元/瑞郎 0.8488 0.8493 0.8443 美元/港元 7.7801 7.7832 7.7777

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.1180 1.1080 1.1210 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國周四公布一系列經濟數據好壞參半，上周初次申領失業救濟人數少於預期，降至21.8萬人，連續兩周回落。而美國第二季實際GDP年化季率終值不變，維持3%，第二季實際個人消費支出季率終值低於預期，報2.8%。美匯指數變化不大，歐元繼續在近期波動範圍內上落。瑞士央行議息後行將基準利率下調0.25％至1.00%，為連續第三次降息，符合市場普遍預期。瑞士央行稱，準備必要時在外匯市場進行干預。為了確保中期價格穩定，未來幾個季度可能需要進一步下調政策利率。消息公布後，美瑞短線下挫，估計維持區間0.8551-0.8375波動為主。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。