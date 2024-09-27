27/09/2024 15:54
《美元走勢－羅明立》歐元續在近期波動範圍內上落
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|146.28
|146.49
|142.77
|歐元/美元
|1.1165
|1.1178
|1.1125
|英鎊/美元
|1.3385
|1.3415
|1.3366
|美元/瑞郎
|0.8488
|0.8493
|0.8443
|美元/港元
|7.7801
|7.7832
|7.7777
《美元走勢》美國周四公布一系列經濟數據好壞參半，上周初次申領失業救濟人數少於預期，降至21.8萬人，連續兩周回落。而美國第二季實際GDP年化季率終值不變，維持3%，第二季實際個人消費支出季率終值低於預期，報2.8%。美匯指數變化不大，歐元繼續在近期波動範圍內上落。
瑞士央行議息後行將基準利率下調0.25％至1.00%，為連續第三次降息，符合市場普遍預期。瑞士央行稱，準備必要時在外匯市場進行干預。為了確保中期價格穩定，未來幾個季度可能需要進一步下調政策利率。消息公布後，美瑞短線下挫，估計維持區間0.8551-0.8375波動為主。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.1180
|1.1080
|1.1210
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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