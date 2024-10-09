09/10/2024 16:06
《美元走勢－羅明立》歐元下行風險仍較大，可試做空
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|148.51
|148.66
|148.01
|歐元/美元
|1.0962
|1.0979
|1.0951
|英鎊/美元
|1.3083
|1.3104
|1.3056
|美元/瑞郎
|0.8570
|0.8583
|0.8568
|美元/港元
|7.7730
|7.7772
|7.7684
《美元走勢》美國9月NFIB小型企業信心指數由91.2升91.5，仍然略低過預期。美國8月貿易帳赤字大幅減少至-704億美元，主要是出口增加而進口減少。德國8月工業產出按月升2.9%，遠好預期。美聯儲局官員博斯蒂克表示，勞動市場現時情況是放緩，並非疲弱，如果每月新增就業崗位降至10萬個以下，才會考慮是否應更快地降息。而另一位官員柯林斯稱，降低利率要依賴數據審慎行事，預計到明年年底左右實現2%的通脹目標。美匯指數維持在高位震盪，市場關注周四及周五美國公布的通脹數據。歐元仍然未能收服1.10的重要阻力，下行風險仍較大，可試做空。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.1000
|1.0920
|1.1040
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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