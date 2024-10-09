09/10/2024 16:06

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 148.51 148.66 148.01 歐元/美元 1.0962 1.0979 1.0951 英鎊/美元 1.3083 1.3104 1.3056 美元/瑞郎 0.8570 0.8583 0.8568 美元/港元 7.7730 7.7772 7.7684

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.1000 1.0920 1.1040 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國9月NFIB小型企業信心指數由91.2升91.5，仍然略低過預期。美國8月貿易帳赤字大幅減少至-704億美元，主要是出口增加而進口減少。德國8月工業產出按月升2.9%，遠好預期。美聯儲局官員博斯蒂克表示，勞動市場現時情況是放緩，並非疲弱，如果每月新增就業崗位降至10萬個以下，才會考慮是否應更快地降息。而另一位官員柯林斯稱，降低利率要依賴數據審慎行事，預計到明年年底左右實現2%的通脹目標。美匯指數維持在高位震盪，市場關注周四及周五美國公布的通脹數據。歐元仍然未能收服1.10的重要阻力，下行風險仍較大，可試做空。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。