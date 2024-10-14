14/10/2024 16:45

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.22 149.46 149.00 歐元/美元 1.0928 1.0934 1.0915 英鎊/美元 1.3066 1.3072 1.3040 美元/瑞郎 0.8583 0.8602 0.8557 美元/港元 7.7697 7.7731 7.7666

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0970 1.0870 1.1020 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國9月PPI按年升1.8%，高過預期1.6%，但月率則不及預期；同時公布的美國10月密西根大學消費者信心指數初值只有68.9，低於預期。數據一度令美元短線下挫，但近期官員的言論令市場對美聯儲11月減息預期降溫，大概率只會減息0.25%，美元反覆靠穩。英國8月三個月GDP月率不及預期0.3%，錄得0.2%，同時公布的英國8月製造業產出及工業產生月率都好於預期。數據公布後，英鎊短線上揚，但因受美元強勢及英倫銀行貨幣政策立場偏鴿的因素影響，英鎊下行風險仍然較大。歐元同樣受壓，留意可能繼續下試雙頂破底的跌幅目標1.0800附近。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。