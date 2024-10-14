14/10/2024 16:45
《美元走勢－羅明立》英鎊下行風險仍然較大
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.22
|149.46
|149.00
|歐元/美元
|1.0928
|1.0934
|1.0915
|英鎊/美元
|1.3066
|1.3072
|1.3040
|美元/瑞郎
|0.8583
|0.8602
|0.8557
|美元/港元
|7.7697
|7.7731
|7.7666
《美元走勢》美國9月PPI按年升1.8%，高過預期1.6%，但月率則不及預期；同時公布的美國10月密西根大學消費者信心指數初值只有68.9，低於預期。數據一度令美元短線下挫，但近期官員的言論令市場對美聯儲11月減息預期降溫，大概率只會減息0.25%，美元反覆靠穩。
英國8月三個月GDP月率不及預期0.3%，錄得0.2%，同時公布的英國8月製造業產出及工業產生月率都好於預期。數據公布後，英鎊短線上揚，但因受美元強勢及英倫銀行貨幣政策立場偏鴿的因素影響，英鎊下行風險仍然較大。歐元同樣受壓，留意可能繼續下試雙頂破底的跌幅目標1.0800附近。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0970
|1.0870
|1.1020
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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