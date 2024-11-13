14/10/2024 11:55

《真知灼見－溫灼培》美聯儲局減息大方向料難逆轉

《真知灼見》繼月初美國公布一個較強就業報告後，市場便出現了疑惑，擔心美聯儲局會停止減息甚至掉頭加息。對此，投資者實在是有點過慮。每當美聯儲局作出貨幣政策決定時，相信定當經過深思熟慮考量，尤其一開啟減息周期減幅便達半厘之多，在歷史上更是罕見，相信有關決策不會是一個倉卒決定。所以，單憑一個數字便令美聯儲局推翻其全盤部署相信可能性不大。



*美債務龐大，儲局承受減息壓力*



值得留意是，據美國財政部上月公布數字指，截止8月底的今個財年（10月至9月），美國政府首11個月的債務利息支付便破了1萬億美元。以美國政府每年稅收約4萬億計算，即美國政府要用上約四分一稅收作為還息之用。當中就能反映出美聯儲局減息壓力之大。

所以，儘管歐央行很大機會於本周四（17日）議息會減息，但隨美聯儲局也同步減息，單憑這因素料難對美元帶來支持。不過，現在最為市場關注是以伊會否爆發大規模戰事，從而堵塞石油從中東出口，使油價大幅上漲拖累經濟，並驅使資金轉返美元避險，為美元帶來支持。這機會也不少，解釋現今美匯指數重上103的原因。至於美元後向如何這還需看以伊局勢發展而定。



*關注金磚組織結算系統*



不過到下星期，22日至24日，金磚國家將開峰會。視乎金磚組織推出一個如何的結算支付系統，及該系統有多大能力可與SWIFT抗衡。可想像該系統愈能被各國接納，對美元衝擊將愈大，對美元匯價愈不利。

綜合而言，因美國已進入減息周期，加上全球激烈去美元化，美元大方向走低料是在所難免。唯雖留意以伊局勢演變對美元所可能帶來的突如其來推升。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》(筆者電郵：enroll@hangseng.com)



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