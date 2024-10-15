15/10/2024 17:01
《美元走勢－羅明立》歐元雙頂破底技術形態仍不利走勢
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.22
|149.46
|149.00
|歐元/美元
|1.0928
|1.0934
|1.0915
|英鎊/美元
|1.3066
|1.3072
|1.3040
|美元/瑞郎
|0.8583
|0.8602
|0.8557
|美元/港元
|7.7697
|7.7731
|7.7666
《美元走勢》美聯儲理事沃勒表示，局方未來的降息行動應較9月份會議時更為謹慎，因為通脹回落情況有所放慢，以及就業市場表現理想，減息應漸進而行。而明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利同樣認為，最新的勞工市場數據強勁，並未出現急速放緩的情況，未來適宜多次小幅降息。美匯指數一度升至103以上，之後小幅回落。
近期歐元持續走弱，經濟前景的憂慮令市場對歐洲央行貨幣政策寬鬆預期有所增強。上周的數據顯示，區內製造業活動持續萎縮，尤其是奢侈品和汽車行業受中國需求放緩影響最大。市場預計歐洲央行本周將繼續降息，加上之前提到的雙頂破底技術形態仍然不利匯價走勢，下行壓力將持續。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0955
|1.1005
|1.0855
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。