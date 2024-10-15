15/10/2024 17:01

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.22 149.46 149.00 歐元/美元 1.0928 1.0934 1.0915 英鎊/美元 1.3066 1.3072 1.3040 美元/瑞郎 0.8583 0.8602 0.8557 美元/港元 7.7697 7.7731 7.7666

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0955 1.1005 1.0855 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美聯儲理事沃勒表示，局方未來的降息行動應較9月份會議時更為謹慎，因為通脹回落情況有所放慢，以及就業市場表現理想，減息應漸進而行。而明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利同樣認為，最新的勞工市場數據強勁，並未出現急速放緩的情況，未來適宜多次小幅降息。美匯指數一度升至103以上，之後小幅回落。近期歐元持續走弱，經濟前景的憂慮令市場對歐洲央行貨幣政策寬鬆預期有所增強。上周的數據顯示，區內製造業活動持續萎縮，尤其是奢侈品和汽車行業受中國需求放緩影響最大。市場預計歐洲央行本周將繼續降息，加上之前提到的雙頂破底技術形態仍然不利匯價走勢，下行壓力將持續。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。