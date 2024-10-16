16/10/2024 17:11
《美元走勢－羅明立》美匯短期處強勢，留意103.5阻力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.28
|149.38
|148.89
|歐元/美元
|1.0882
|1.0896
|1.0875
|英鎊/美元
|1.2997
|1.3078
|1.2982
|美元/瑞郎
|0.8620
|0.8630
|0.8616
|美元/港元
|7.7694
|7.7699
|7.7671
《美元走勢》美國10月紐約聯儲製造業指數由11.5大幅跌至-11.9，當中訂單指數表現最差。而歐元區及德國10月ZEW經濟景氣指數都有改善，分別反彈至20.1及13.1，較預期理想。英國方面，8月失業率(ILO標準) 降至4%，包括紅利的三個月平均工資按年增長見回落但高於預期，但今日剛公布的9月CPI年率由2.2%降至1.7%，核心CPI年率亦由3.6%降至3.2%，反通脹加速下調，英鎊大幅下挫近100點。
加拿大及新西蘭最新的CPI數據同樣顯示通脹回落情況理想，央行在貨幣政策的調整方面可以有更多的空間，而市場近期對歐洲央行本周降息的預期明顯上升，都利好美元表現，美匯指數升至103.20附近，短期可能仍然處於強勢，但留意103.50的阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0820
|1.0920
|1.0770
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。