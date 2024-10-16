16/10/2024 17:11

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.28 149.38 148.89 歐元/美元 1.0882 1.0896 1.0875 英鎊/美元 1.2997 1.3078 1.2982 美元/瑞郎 0.8620 0.8630 0.8616 美元/港元 7.7694 7.7699 7.7671

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0820 1.0920 1.0770 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國10月紐約聯儲製造業指數由11.5大幅跌至-11.9，當中訂單指數表現最差。而歐元區及德國10月ZEW經濟景氣指數都有改善，分別反彈至20.1及13.1，較預期理想。英國方面，8月失業率(ILO標準) 降至4%，包括紅利的三個月平均工資按年增長見回落但高於預期，但今日剛公布的9月CPI年率由2.2%降至1.7%，核心CPI年率亦由3.6%降至3.2%，反通脹加速下調，英鎊大幅下挫近100點。加拿大及新西蘭最新的CPI數據同樣顯示通脹回落情況理想，央行在貨幣政策的調整方面可以有更多的空間，而市場近期對歐洲央行本周降息的預期明顯上升，都利好美元表現，美匯指數升至103.20附近，短期可能仍然處於強勢，但留意103.50的阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。