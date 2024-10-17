17/10/2024 15:53

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.69 149.73 149.24 歐元/美元 1.0850 1.0865 1.0849 英鎊/美元 1.2984 1.3002 1.2974 美元/瑞郎 0.8659 0.8670 0.8654 美元/港元 7.7735 7.7734 7.7704

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0820 1.0920 1.0770 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周三美股開市後未有太多重要經濟數據，美匯指數反覆靠穩。美聯儲局官員對11月降息態度較預期謹慎，經濟數據亦保持，未見明顯下滑；相反，其他央行的貨幣政策立場似乎更為溫和，利好美元走高。不過，103.50附近會有阻力，小心短期調整的可能。日本央行審議委員安達誠司表示，日本央行開始正常化貨幣政策的條件已經具備，將以非常溫和的步伐加息，避免引發通縮風險。央行將逐步並溫和加息，維持寬鬆的金融環境，直到通脹穩定並持續地達到目標水平。美元強勢令美日靠近150，相信兩國息差仍將逐步收窄，美日仍可部署做空。澳大利亞9月季調後失業率降至4.1%，就業人數再次意外上升，增加6.41萬人，遠高於市場預期的2.5萬人。勞工市場情況理想，令央行短期減息機會更加渺茫，但澳元未見受惠，相信0.6620有一定支持。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。