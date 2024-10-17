17/10/2024 15:53
《美元走勢－羅明立》美日靠近150，仍可部署做空
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.69
|149.73
|149.24
|歐元/美元
|1.0850
|1.0865
|1.0849
|英鎊/美元
|1.2984
|1.3002
|1.2974
|美元/瑞郎
|0.8659
|0.8670
|0.8654
|美元/港元
|7.7735
|7.7734
|7.7704
《美元走勢》周三美股開市後未有太多重要經濟數據，美匯指數反覆靠穩。美聯儲局官員對11月降息態度較預期謹慎，經濟數據亦保持，未見明顯下滑；相反，其他央行的貨幣政策立場似乎更為溫和，利好美元走高。不過，103.50附近會有阻力，小心短期調整的可能。
日本央行審議委員安達誠司表示，日本央行開始正常化貨幣政策的條件已經具備，將以非常溫和的步伐加息，避免引發通縮風險。央行將逐步並溫和加息，維持寬鬆的金融環境，直到通脹穩定並持續地達到目標水平。美元強勢令美日靠近150，相信兩國息差仍將逐步收窄，美日仍可部署做空。
澳大利亞9月季調後失業率降至4.1%，就業人數再次意外上升，增加6.41萬人，遠高於市場預期的2.5萬人。勞工市場情況理想，令央行短期減息機會更加渺茫，但澳元未見受惠，相信0.6620有一定支持。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0820
|1.0920
|1.0770
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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