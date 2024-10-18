18/10/2024 16:17
《美元走勢－羅明立》零售表現理想，美匯曾見103.70
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.99
|150.15
|149.77
|歐元/美元
|1.0844
|1.0848
|1.0827
|英鎊/美元
|1.3062
|1.3072
|1.3011
|美元/瑞郎
|0.8659
|0.8663
|0.8654
|美元/港元
|7.7687
|7.7741
|7.7683
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數減少至24.1萬，好過預期，而市場更為關注的9月零售銷售，表現理想，按月升0.4%，支持美聯儲局無需急於大幅減息。不過，9月工業產出及制業產出數據卻欠佳。由於整體經濟數據向好，歐洲央行又一如預期減息，美匯指數曾經升至103.70，其後稍為回吐。
歐洲在央行議息前公布了9月的CPI數據，按年由1.8%降至1.7%，核心CPI則維持於2.7%，央行其後宣布將利率下調0.25%，符合預期，市場對繼續降息的押注保持穩定，預計12月再下調0.25%。受消息影響，歐元跌近1.08，雙頂破底形態的下跌目標基本完成，關注1.0780的支持，可小注博反彈。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0820
|1.0920
|1.0770
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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