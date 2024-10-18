18/10/2024 16:17

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.99 150.15 149.77 歐元/美元 1.0844 1.0848 1.0827 英鎊/美元 1.3062 1.3072 1.3011 美元/瑞郎 0.8659 0.8663 0.8654 美元/港元 7.7687 7.7741 7.7683

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0820 1.0920 1.0770 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數減少至24.1萬，好過預期，而市場更為關注的9月零售銷售，表現理想，按月升0.4%，支持美聯儲局無需急於大幅減息。不過，9月工業產出及制業產出數據卻欠佳。由於整體經濟數據向好，歐洲央行又一如預期減息，美匯指數曾經升至103.70，其後稍為回吐。歐洲在央行議息前公布了9月的CPI數據，按年由1.8%降至1.7%，核心CPI則維持於2.7%，央行其後宣布將利率下調0.25%，符合預期，市場對繼續降息的押注保持穩定，預計12月再下調0.25%。受消息影響，歐元跌近1.08，雙頂破底形態的下跌目標基本完成，關注1.0780的支持，可小注博反彈。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。