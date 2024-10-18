18/10/2024 13:38

《廣匯論勢－鄭廣復》歐元料展開反彈浪，年內挑戰1.10機會高

《廣匯論勢》昨天（17日）歐洲央行(ECB)一如預期，議息後將三大指標利率下調25個基點。減息後，存款利率、主要再融資操作利率及隔夜利率分別降至3.25厘、3.4厘和3.65厘。ECB在會後聲明中表示，基於對通脹前景的最新評估、基本通脹的動態及貨幣政策傳導的強度作出減息決定。聲明又指，最新通脹數據顯示，通脹放緩過程進展良好，而通脹前景亦受到近期經濟活動指標出現意外下行的影響。同時，融資條件仍然緊縮。



*ECB今年底結束PEPP再投資*



關於資產購買計劃(APP)及疫情緊急購買計劃(PEPP)，ECB表示，由於歐元區系統不再將到期證券的本金再投資，APP投資規劃以可預測的速度下降，另外亦不再將所有PEPP下到期的證券本金再投資，而是採取靈活的再投資操作，以應對與疫情相關的貨幣政策傳導機制風險。如此，平均每月將會減少PEPP投資金額750億歐元，並計劃在今年底結束對PEPP進行再投資。

至於再融資操作方面，ECB表示，隨著銀行償還根據定向長期再融資操作借入的資金，管委會將定期評估相關貸款操作及其持續償還對其貨幣政策立場的貢獻，並隨時準備調整其所有授權的措施，以確保通脹在中期內回到2%目標，並保持貨幣政策傳導的順利運行。



*通脹料於未來數月回升*



然而，ECB預期通脹將於未來幾個月上升，明年則逐步回落至目標水平。由於薪酬仍以較高的速度上漲，本土通脹維持在高位。與此同時，勞工成本壓力預期逐步緩和，企業利潤緩衝了其對通脹的部分影響。ECB管委會決心確保通脹及時回到2%中期目標，故必要時保持政策利率足夠緊縮，並繼續根據數據和逐次會議來確定適當的緊縮水平及持續的時間，而不會預先承諾特定的利率路徑。歐元兌美元在議息結果公布後急跌逾50點子後回穩，其後緩步回升，惟至今天歐洲市前仍處於1.0850以下，暫未收復所有失地。

ECB未如美國聯儲局般大手減息，顯然是其預測通脹將於未來幾個月回升，最新通脹率1.7%亦僅輕微低於目標，沒有大幅減息的迫切性。然而，經濟表現低迷，反映歐元區有陷入滯脹的風險，故在利率決策上必須謹慎行事。



*商業銀行收緊消費者信貸*



ECB在10月中公布的銀行借貸報告亦顯示，商業銀行並未放寬對企業的貸款條件，對於房屋貸款雖然略為放鬆，但卻收緊對消費者的信貸。另外，ECB在9月底公布的8月消費者預期調查顯示，消費者對未來12個月的通脹預測，由2.8%降至2.7%，是2021年9月以來最低，但仍高於央行的目標。對於經濟前景的悲觀看法，則由7月預期的收縮1%，略為改善至收縮0.9%。勞動市場方面，未來12個月的失業率預測，由之前的10.6%降至10.4%，但仍遠高於主要發達國家。



*ECB政策料以刺激經濟為主*



整體上而言，歐元區經濟表現低迷，最新公布的9月通脹率降至1.7%，有利ECB進一步減息，雖然扣除食品、能源及煙酒後的核心通脹維持在2.7%，但主要因為能源價格按年大跌了6.1%所致，並非反映消費強勁。ECB的貨幣政策行動，相信仍將焦點集中在刺激經濟增長方面，由於其預測通脹將於未來幾個月回升，年內的減息行動應已結束，尤其美國11月將會舉行總統大選，結果存在不確定性，並影響ECB的貨幣政策決定。至於歐元匯價，其兌美元昨天低見1.0810，接近跌穿日線圖雙頂頸線的量度下跌目標1.0789，故預測歐元兌美元短期將會反彈，暫時1.1000為年內反彈目標。《資深市場分析師 鄭廣復》



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