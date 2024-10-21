21/10/2024 16:40

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.88 149.90 149.09 歐元/美元 1.0852 1.0869 1.0846 英鎊/美元 1.3020 1.3053 1.3019 美元/瑞郎 0.8653 0.8659 0.8645 美元/港元 7.7706 7.7721 7.7680

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0820 1.0920 1.0770 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周五(18日)美國公布的9月新屋開工年化總數錄得135.4，減幅少於預期，而9月營建許可總數由147降至142.8，差過預期。美元在103以上區間波動，市場對美聯儲局減息預期明顯降溫，當地經濟基本面平穩，都支撐美元走強。不過，美國總統大選越來越接近，現時特朗普在民調佔優，金融市場，包括匯市將受到選情的影響而可能大幅波動，美匯指數在103.50附近仍然有阻力。上周日本央行行長植田和男表示，儘管近期經濟情況出現一些放慢的跡象，但仍然在適度復甦中，有望繼續以高於潛在增速的水平增長。同時對市場、外匯波動及其對日本經濟和物價的影響保持警惕。日本政府及央行官員近期都表示不急於加息，令日圓受壓。值得關注的是當地將在27日舉行大選，自民黨可能失去單獨多數的地位，石破茂不排除會成為最短命的首相，到時投資者將重新評估市場走勢。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。