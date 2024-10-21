21/10/2024 16:40
《美元走勢－羅明立》石破茂不排除會成最短命首相
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.88
|149.90
|149.09
|歐元/美元
|1.0852
|1.0869
|1.0846
|英鎊/美元
|1.3020
|1.3053
|1.3019
|美元/瑞郎
|0.8653
|0.8659
|0.8645
|美元/港元
|7.7706
|7.7721
|7.7680
《美元走勢》上周五(18日)美國公布的9月新屋開工年化總數錄得135.4，減幅少於預期，而9月營建許可總數由147降至142.8，差過預期。美元在103以上區間波動，市場對美聯儲局減息預期明顯降溫，當地經濟基本面平穩，都支撐美元走強。不過，美國總統大選越來越接近，現時特朗普在民調佔優，金融市場，包括匯市將受到選情的影響而可能大幅波動，美匯指數在103.50附近仍然有阻力。
上周日本央行行長植田和男表示，儘管近期經濟情況出現一些放慢的跡象，但仍然在適度復甦中，有望繼續以高於潛在增速的水平增長。同時對市場、外匯波動及其對日本經濟和物價的影響保持警惕。日本政府及央行官員近期都表示不急於加息，令日圓受壓。值得關注的是當地將在27日舉行大選，自民黨可能失去單獨多數的地位，石破茂不排除會成為最短命的首相，到時投資者將重新評估市場走勢。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0820
|1.0920
|1.0770
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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