22/10/2024 17:27
《美元走勢－羅明立》11月料減息0.25%，美匯反覆靠穩
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|150.77
|151.10
|150.50
|歐元/美元
|1.0822
|1.0829
|1.0814
|英鎊/美元
|1.3003
|1.3016
|1.2980
|美元/瑞郎
|0.8653
|0.8659
|0.8645
|美元/港元
|7.7740
|7.7747
|7.7721
《美元走勢》周一(21日)市場無重要經濟數據公布，明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利稱，中性利率可能高於以往，除非勞工市場有明顯走弱的情況，否則未來的減息行動應放慢。達拉斯聯儲主席洛根則表示，經濟前景存在相當的不確定性，局方在處理減息時要保持謹慎。官員的言論跟近期的表態基本一致，11月減息0.25%的機會極大，美匯指數反覆靠穩。
歐洲央行官員對通脹重返目標水平越加有信心，但仍然需要更多的証明，到時，利率將可以繼續調低。歐元區的經濟復甦需要貨幣政策的支持，相信央行將維持溫和的貨幣政策立場，歐元或難免受壓。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0820
|1.0920
|1.0770
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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