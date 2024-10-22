22/10/2024 17:27

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 150.77 151.10 150.50 歐元/美元 1.0822 1.0829 1.0814 英鎊/美元 1.3003 1.3016 1.2980 美元/瑞郎 0.8653 0.8659 0.8645 美元/港元 7.7740 7.7747 7.7721

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0820 1.0920 1.0770 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周一(21日)市場無重要經濟數據公布，明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利稱，中性利率可能高於以往，除非勞工市場有明顯走弱的情況，否則未來的減息行動應放慢。達拉斯聯儲主席洛根則表示，經濟前景存在相當的不確定性，局方在處理減息時要保持謹慎。官員的言論跟近期的表態基本一致，11月減息0.25%的機會極大，美匯指數反覆靠穩。歐洲央行官員對通脹重返目標水平越加有信心，但仍然需要更多的証明，到時，利率將可以繼續調低。歐元區的經濟復甦需要貨幣政策的支持，相信央行將維持溫和的貨幣政策立場，歐元或難免受壓。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。