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貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 152.50 152.56 151.14 歐元/美元 1.0780 1.0806 1.0780 英鎊/美元 1.2966 1.2995 1.2963 美元/瑞郎 0.8677 0.8687 0.8655 美元/港元 7.7700 7.7738 7.7691

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0820 1.0920 1.0770 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國10月里士滿聯儲製造業指數表現有改善，由-21反彈至-14，繼續利好美元，美匯指數升近104。美國總統大選投票日在11月5日舉行，但部份州份已提前投票，而且出現投票率創新高的情況，反映今次選舉選情將會很激烈。現時市場對特朗普勝選有較高的預期，而金融市場表現向好，美股美元都處於高位。但無論誰上台，都要面對美國債務加劇的問題，留意美元後市表現，高追要小心。美日受惠美元強勢而突破152，日本40年期政府債券收益率攀升至2008年以來最高水平，市場預計日本央行將在未來幾個月加息，但近期因美元走強，加上日本即將大選，美日升上152。不過，要留意該水平未必能企穩。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。