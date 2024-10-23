23/10/2024 16:27
《美元走勢－羅明立》留意美元後市表現，高追要小心
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|152.50
|152.56
|151.14
|歐元/美元
|1.0780
|1.0806
|1.0780
|英鎊/美元
|1.2966
|1.2995
|1.2963
|美元/瑞郎
|0.8677
|0.8687
|0.8655
|美元/港元
|7.7700
|7.7738
|7.7691
《美元走勢》美國10月里士滿聯儲製造業指數表現有改善，由-21反彈至-14，繼續利好美元，美匯指數升近104。美國總統大選投票日在11月5日舉行，但部份州份已提前投票，而且出現投票率創新高的情況，反映今次選舉選情將會很激烈。現時市場對特朗普勝選有較高的預期，而金融市場表現向好，美股美元都處於高位。但無論誰上台，都要面對美國債務加劇的問題，留意美元後市表現，高追要小心。
美日受惠美元強勢而突破152，日本40年期政府債券收益率攀升至2008年以來最高水平，市場預計日本央行將在未來幾個月加息，但近期因美元走強，加上日本即將大選，美日升上152。不過，要留意該水平未必能企穩。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0820
|1.0920
|1.0770
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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