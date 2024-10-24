24/10/2024 16:09

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 152.16 152.80 152.03 歐元/美元 1.0772 1.0794 1.0770 英鎊/美元 1.2952 1.2960 1.2912 美元/瑞郎 0.8670 0.8672 0.8655 美元/港元 7.7690 7.7695 7.7612

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0820 1.0920 1.0770 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國大選在即，美匯指數繼續走強，升上104水平。美國經濟數據保持穩定，美聯儲局官員相繼表達不急於大幅減息的立場，相反，其他央行開始進取降息。新西蘭之後，加拿大央行昨晚(23日)宣布減息0.5%，經過4次減息後，利率已下調1.25%。央行指通脹在9月份大幅回落，有條件減息以支持經濟。預期貨幣政策將繼續寬鬆，但行動的時機及幅度將根據情況而定。消息人士稱歐洲央行開始討論利率是否須降至中性水準以下。多名官員對通脹過低作出警告，擔心減息行動落後於形勢。消息反映歐洲央行未來可能加快降息，對歐元帶來壓力。環球主要央行的貨幣政策立場都較聯儲局溫和，是美元近期持續造好的原因。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。