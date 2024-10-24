24/10/2024 16:09
《美元走勢－羅明立》歐洲央行或加快降息，歐元承壓
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|152.16
|152.80
|152.03
|歐元/美元
|1.0772
|1.0794
|1.0770
|英鎊/美元
|1.2952
|1.2960
|1.2912
|美元/瑞郎
|0.8670
|0.8672
|0.8655
|美元/港元
|7.7690
|7.7695
|7.7612
《美元走勢》美國大選在即，美匯指數繼續走強，升上104水平。美國經濟數據保持穩定，美聯儲局官員相繼表達不急於大幅減息的立場，相反，其他央行開始進取降息。新西蘭之後，加拿大央行昨晚(23日)宣布減息0.5%，經過4次減息後，利率已下調1.25%。央行指通脹在9月份大幅回落，有條件減息以支持經濟。預期貨幣政策將繼續寬鬆，但行動的時機及幅度將根據情況而定。
消息人士稱歐洲央行開始討論利率是否須降至中性水準以下。多名官員對通脹過低作出警告，擔心減息行動落後於形勢。消息反映歐洲央行未來可能加快降息，對歐元帶來壓力。環球主要央行的貨幣政策立場都較聯儲局溫和，是美元近期持續造好的原因。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0820
|1.0920
|1.0770
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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