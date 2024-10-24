24/10/2024 15:29

《廣匯論勢－鄭廣復》加國利率未止跌，加元失守1.40機會大

《廣匯論勢》加拿大央行(BOC)昨天(23日)一如市場預期，大幅減息50基點，指標利率降至3.75厘，BOC同時表示會繼續採取資產負債表正常化政策。

BOC在議息聲明中預期，加拿大經濟在下半年增長1.75%，而今年全年則料增長1.2%、明年增長2.1%，2026年增長2.3%，供過於求的情況將逐漸得紓緩。另外，BOC表示，該國消費雖持續增長，但人均消費則在減少，勞動市場仍然疲弱，人口增長持續擴大勞動市場，年輕人及新移民明顯受到影響。然而，相對於生產力增長，薪酬增長仍然較大，整體經濟則呈現供過於求。



*加國通脹預期正常化*



至於通脹方面，BOC指消費者物價通脹從6月的2.7%急降至9月的1.6%，住房成本通脹仍然較高，但已開始放緩，而其他方面的供過於求降低了商品及服務價格通脹，汽油價格亦因國際油價下跌而下降，這些因素均令通脹下降，而企業及消費者的通脹預期亦已基本正常化。

利率前景方面，BOC表示，若經濟發展大致符合其最新預測，央行預期會進一步減息，但減息的時機和步伐將根據未來的數據，以及其對通脹前景影響進行的評估而定。一如歐洲央行，BOC會逐次會議作出貨幣政策決定，並將致力保持通脹在接近2%目標，以維持物價穩定。



*加元相對美元續呈負息差*



根據其最新的貨幣政策報告，BOC指出，加拿大表面中性利率介乎2.25至3.25厘，而經濟預測則將中性利率設定在上述範圍中值即2.75厘。現時指標利率仍較表面中性利率上限高半厘，由此推斷，BOC起碼仍有半厘減息空間，而將指標利率降至2.75厘的可能性仍高。

美加息差現已擴大至1.25厘，即使聯儲局11月減息0.25厘，美元仍有1厘息差優勢。由於聯儲局在9月的經濟預測中，暗示明年聯邦基金利率目標範圍將降到3.25至3.5厘，故相信明年美元相對於加元仍將維持息差優勢，油價的表現料不會推升加元匯率。

技術上，美元兌加元自2022年9月以來不斷挑戰1.40，1.39已非阻力，月線圖上更漸呈現平頂上升三角形，美國11月總統大選後，不論是特朗普或是賀錦麗當選，想必投資者都會選擇先行避險，美元兌加元料將升破1.40，1.40至1.50或會成為明年的大型上落區。

《資深市場分析師 鄭廣復》



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