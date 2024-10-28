28/10/2024 17:19

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 153.51 153.88 152.21 歐元/美元 1.0787 1.0804 1.0782 英鎊/美元 1.2948 1.2972 1.2939 美元/瑞郎 0.8693 0.8700 0.8656 美元/港元 7.7701 7.7733 7.7695

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0830 1.0730 1.0870 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國10月密西根大學消費者信心指數終值好於預期，向上修正至70.5，同時公布的一年通脹率預期終值則低於預期，錄得2.7%；9月耐用品訂單按月跌0.8％，降幅沒預期1％大 。美元繼續反覆靠穩，美國總統大選進入最後倒數，市場不確定性增加，市況可能轉趨波動。日本第50屆眾議院選舉全部席位已確定，自民黨獲得191個席位，公明黨獲得24個席位，兩黨組成的執政聯盟未能獲得眾議院過半數席位，日本政局將面臨很大的不確定性，上任不久的首相石破茂可能被迫下台。日本央行行長植田和男在華盛頓與二十國集團(G20)領導人會晤後對記者表示，央行有足夠時間來制定政策決定，暗示不急於加息。加上日本政局不明朗，美日估計將繼續走高。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。