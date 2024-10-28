28/10/2024 17:19
《美元走勢－羅明立》美大選進入倒數，日政局未明朗，匯市趨波動
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|153.51
|153.88
|152.21
|歐元/美元
|1.0787
|1.0804
|1.0782
|英鎊/美元
|1.2948
|1.2972
|1.2939
|美元/瑞郎
|0.8693
|0.8700
|0.8656
|美元/港元
|7.7701
|7.7733
|7.7695
《美元走勢》美國10月密西根大學消費者信心指數終值好於預期，向上修正至70.5，同時公布的一年通脹率預期終值則低於預期，錄得2.7%；9月耐用品訂單按月跌0.8％，降幅沒預期1％大 。美元繼續反覆靠穩，美國總統大選進入最後倒數，市場不確定性增加，市況可能轉趨波動。
日本第50屆眾議院選舉全部席位已確定，自民黨獲得191個席位，公明黨獲得24個席位，兩黨組成的執政聯盟未能獲得眾議院過半數席位，日本政局將面臨很大的不確定性，上任不久的首相石破茂可能被迫下台。日本央行行長植田和男在華盛頓與二十國集團(G20)領導人會晤後對記者表示，央行有足夠時間來制定政策決定，暗示不急於加息。加上日本政局不明朗，美日估計將繼續走高。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0830
|1.0730
|1.0870
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。