28/10/2024 09:52

《真知灼見－溫灼培》從中東到日本看全球最新政經形勢

《真知灼見》於過去周末有兩大事項值得留意，分別是以色列對伊朗的空襲及日本大選。先談中東。於上周六（26日），以色列對伊朗多個軍事目標作出空襲，作為月初（1日）伊朗對其襲擊的報復行動。是次空襲以色列並無把伊朗的核或石油設施作為襲擊目標。以色列是次行動似乎是想保留餘地，使雙方也可有下台階。至於伊朗方面則指他們把大部分以色列的導彈攔截，表示傷亡不大。但事隔一日後，伊朗最高領袖哈梅內伊公開指，「對以色列的襲擊既不應被輕視，也不應被誇大，他指伊朗官員應決定如何最佳展示伊朗的實力」。哈梅內伊此話用意暫難理解，但從今早亞洲市場所見，紐約期油價格從上周五（25日）於71.78美元收市，今早一度跌穿68美元水平，明顯市場是認為經歷周末事件後，反而有助中東局勢轉穩。當然，實質情況是否真的如此，還需觀察伊朗的最終取態。



*日本政治不穩日圓急跌*



轉看日本大選，今早日本大選有了結果。執政自民黨及其聯盟公明黨共取得214席，未過半數，是15年來首次遭遇挫敗，為未來組政府及首相人選增添不明朗。而日本的政治不明朗卻為日圓帶來壓力，今早於亞洲市場所見，日圓再度跌穿153兌1美元，成為近三個月低位。料日圓短期後向將受兩大因素影響，日本政治變化，尤其是要觀察自民黨能否維持執政地位，以及下周聯儲局議息會是否繼續減息及其減息步伐等。



*本周焦點*



最後，本周市場焦點眾多，但有兩個要特別留意，分別是周三（30日）英國公布的秋季財政預算案及周五美國公布的10月就業報告等。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》(筆者電郵：enroll@hangseng.com)



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