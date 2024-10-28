28/10/2024 15:25

《廣匯論勢－鄭廣復》日本政局影響料短暫，圓匯達下跌目標料反彈

《廣匯論勢》昨天(27日)日本舉行眾議院選舉，根據日本NHK報道，預計執政聯盟的自民黨及公明黨失去64個議席，兩者合共取得215席，少過控制國會所需的233席，是15年來首次，而在野黨則奪去了233席。

由於日本憲法規定，因解散眾議院而舉行大選後的30天內，國會必須進行首相選舉，現任首相石破茂內閣將會集體辭職，由新選出的議員所組成的參眾議院選出下任首相，假如石破茂未能獲選，他將成為日本自二戰後在位時間最短的首相。



*日本勢現少數派政府*



由於今次並無單一黨派在今次選舉中取得過半數議席，取得票數最多的自民黨(191席)與立憲民主黨(148席)將會各自推舉首相參選人。自民黨既然在今次眾議院選舉中失去了數十個議席，即石破茂未獲選民支持，自民黨會否再推舉他出任首相，更換人選也非無風險。結果，不論現任自民黨總裁石破茂第二次獲選為首相，或是立憲民主黨推舉的人出任首相，日本都很大可能出現少數派執政黨(或執政聯盟)，增加了施政的難度。由於石破茂曾表達他對日本央行過去持續採寬鬆貨幣政策的不滿，選舉結果亦是導政日圓匯價在今天亞洲市以裂口大幅低開，其後進一步下跌。



*聯儲局料減息25基點*



不過，日圓匯價下跌亦是淡友看準時機出手所造成。美國將於本周三(30日)公布10月ADP就業報告，預期非農職位增加10.1萬個，周四(31日)公布9月PCE，部分市場分析預期，核心PCE按年升幅將由8月的2.7%擴大到9月的2.8%。不過，回看8月PCE數據，整體PCE按月僅升0.1%，商品類按月下跌0.2%，服務業則按月上升0.2%，而撇除食品及能源的PCE，按月亦僅微升0.1%。即使核心PCE真的按年上升2.8%，對於已展開減息周期的聯儲局而言，數據不太影響其逐步放寬幣政策的立場。

另外，美國勞工部將於本周五(1日)公布10月就業報告，市場預料非農職位增加11.1萬個，遠少過9月的25.4萬，失業率則維持在4.1%。然而，只要美國整體經濟表現維持穩定，聯儲局將會維持逐步減息的步伐，下周料減息25基點，高頻數據的表現對金融市場的表現只會造成短暫影響。



*圓匯短期反彈目標150*



由於今次自民黨在眾議院失去數十個議席，令市場感到意外，並成為淡友拋售日圓的藉口，但美元兌日圓高見153.88後回調，歐洲開市後亦未見歐洲投資者追沽日圓。政治因素的影響多在心理上，實際上仍視乎日本財政及貨幣政策是否在新首相上任後出現明顯的負面影響，目前看來並非如此。

以TD線量度美元兌日圓自9月初以來的走勢可見，匯價已輕微升破量度目標153.80，以及今年7至9月跌浪的61.8%反彈位，美元兌日圓料將回調，並以150心理位為首個下跌目標，進一步下跌則以146.65為重要支持。

《資深市場分析師 鄭廣復》



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