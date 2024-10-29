29/10/2024 16:01

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 152.87 153.35 152.75 歐元/美元 1.0811 1.0819 1.0806 英鎊/美元 1.2963 1.2977 1.2958 美元/瑞郎 0.8651 0.8657 0.8643 美元/港元 7.7713 7.7722 7.7702

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0830 1.0750 1.0870 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國10月達拉斯聯儲商業活動指數好於預期，美元變化不大，在104以上靠穩。近期美國經濟數據表現不俗，美聯儲局又不打算再大幅減息，都利好美元表現。美國總統大選進入最後階段，美國多地投票箱再遭縱火，數百張選票受損。兩黨背後金主作最後努力助選，特朗普仍然有優勢，無論誰勝出，都會面對更大分化的局面，關注美國大選帶來的市場波動。歐洲央行管委穆勒稱，最好的政策選擇是適度降息。另一管委溫施則表示，現階段我們不需要討論降息0.5%。而央行副行長金多斯就指，經濟活動將加強，但風險依然較高，國內通脹雖然正在放緩，但仍居高不下。似乎有部分官員不希望加大減息力度。歐元仍然反覆偏軟，可能要繼續尋底。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。