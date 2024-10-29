29/10/2024 16:01
《美元走勢－羅明立》美國趨更分化，關注大選帶來的市場波動
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|152.87
|153.35
|152.75
|歐元/美元
|1.0811
|1.0819
|1.0806
|英鎊/美元
|1.2963
|1.2977
|1.2958
|美元/瑞郎
|0.8651
|0.8657
|0.8643
|美元/港元
|7.7713
|7.7722
|7.7702
《美元走勢》美國10月達拉斯聯儲商業活動指數好於預期，美元變化不大，在104以上靠穩
。近期美國經濟數據表現不俗，美聯儲局又不打算再大幅減息，都利好美元表現。美國總統大選進入最後階段，美國多地投票箱再遭縱火，數百張選票受損。兩黨背後金主作最後努力助選，特朗普仍然有優勢，無論誰勝出，都會面對更大分化的局面，關注美國大選帶來的市場波動。
歐洲央行管委穆勒稱，最好的政策選擇是適度降息。另一管委溫施則表示，現階段我們不需要討論降息0.5%。而央行副行長金多斯就指，經濟活動將加強，但風險依然較高，國內通脹雖然正在放緩，但仍居高不下。似乎有部分官員不希望加大減息力度。歐元仍然反覆偏軟，可能要繼續尋底。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0830
|1.0750
|1.0870
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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