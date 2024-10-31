31/10/2024 17:03

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 152.12 153.59 152.06 歐元/美元 1.0853 1.0861 1.0844 英鎊/美元 1.2968 1.2978 1.2944 美元/瑞郎 0.8653 0.8666 0.8645 美元/港元 7.7720 7.7725 7.7712

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0860 1.0800 1.0890 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國10月ADP就業人數錄得23.3萬人，是今年3月以來最大增幅，遠好過市場預期的11.4萬人；而美國第三季度實際GDP年化季率初值下修至2.8%，略低於市場預期。核心PCE物價指數年化季率初值由2.8%降至2.2%，降幅少於預期。美匯指數在104.50的阻力仍然發揮作用，美元略為調整，在104水平爭持。市場等待明晚的非農數據，及更重要的下周美國總統選舉，特朗普在搖擺州份似乎佔優，但結果仍然難料。歐元區第三季度GDP按年增長0.9%，好於第二季及市場預期，而區內10月經濟景氣指數及工業景氣指數都下滑；市場對歐洲央行12月降息0.5%的預期有所下降，歐元匯價近期略為回升，接近20天線的1.0880。由於美國總統大選將令匯市短期波幅擴大，因此不妨先行靜觀其變。日本央行今日議息後維持利率不變，但就未有表達之前相對溫和的貨幣政策立場，強調將繼續加息，美日跌回152附近，中長線仍然可看高日圓一線。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。