31/10/2024 17:03
《美元走勢－羅明立》美日跌回152，中長線仍看高日圓一線
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|152.12
|153.59
|152.06
|歐元/美元
|1.0853
|1.0861
|1.0844
|英鎊/美元
|1.2968
|1.2978
|1.2944
|美元/瑞郎
|0.8653
|0.8666
|0.8645
|美元/港元
|7.7720
|7.7725
|7.7712
《美元走勢》美國10月ADP就業人數錄得23.3萬人，是今年3月以來最大增幅，遠好過市場預期的11.4萬人；而美國第三季度實際GDP年化季率初值下修至2.8%，略低於市場預期。核心PCE物價指數年化季率初值由2.8%降至2.2%，降幅少於預期。美匯指數在104.50的阻力仍然發揮作用，美元略為調整，在104水平爭持。市場等待明晚的非農數據，及更重要的下周美國總統選舉，特朗普在搖擺州份似乎佔優，但結果仍然難料。
歐元區第三季度GDP按年增長0.9%，好於第二季及市場預期，而區內10月經濟景氣指數及工業景氣指數都下滑；市場對歐洲央行12月降息0.5%的預期有所下降，歐元匯價近期略為回升，接近20天線的1.0880。由於美國總統大選將令匯市短期波幅擴大，因此不妨先行靜觀其變。日本央行今日議息後維持利率不變，但就未有表達之前相對溫和的貨幣政策立場，強調將繼續加息，美日跌回152附近，中長線仍然可看高日圓一線。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0860
|1.0800
|1.0890
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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