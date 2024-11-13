11/11/2024 09:50

《真知灼見－溫灼培》特朗普的壓抑通脹方案

《真知灼見》在美國下屆總統特朗普的全盤經濟計劃中，最為市場矚目是要向全球加徵10%關稅，包括盟友。擔心有關政策會推高進口價格以至美國通脹，使美國聯儲局難於減息，這是導致近期美元匯價不斷上升的主因。



*特朗普盼打下油價壓抑通脹*



其實，在特朗普的全盤計劃中，他也有壓抑通脹方案，並非任由通脹失控，只是市場較少提及而已。按照特朗普的計劃，他是會同時鼓勵美國國內油商加大生產，把油價壓下，從而壓低通脹。所以相信特朗普上台後，可能反而會先打下油價，見到通脹受控後，才再逐步加推關稅。始終，特朗普是要企業回歸美國，倘美息高企不下，要企業如何回到美國投資？



*中東是一大變數*



當然，這一切還有另一變數，就是特朗普會否因為與以色列的關係，而捲入中東的戰爭中。可想象，如中東愈亂，會刺激全球油價上升，這樣，特朗普期望靠推低油價壓抑通脹的計劃將會失敗。但當然，從另一角度想，如美國涉及另一場主要戰爭，其已見嚴重的財赤只會雪上加霜，這會使市場對持有美元失信心，這樣相信美元依然會下跌。現在我們所面對的不確定性實在不少，一切還待特朗普日後逐步公開其政策才可作分析。不過，回憶今年美匯指數最高位置也只不過大約是106.50指數點，但現在聯儲局已減了75基點息率，要美匯指數於現水平約105指數點再升，相信會有困難。



*本周觀察美國通脹數字*



本周，美國公布的經濟數字不多，重點關注是周三（13日）公布的10月CPI通脹數字。按市場估計，該數字將會由9月的2.4%年增長率，到10月攀至2.6%水平。受上述估計影響，按利率期貨市場價格變化顯示，現市場估聯儲局12月19日議息會的減息機率為85%。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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