12/11/2024 16:21

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 153.45 154.06 153.41 歐元/美元 1.0650 1.0663 1.0638 英鎊/美元 1.2842 1.2874 1.2836 美元/瑞郎 0.8810 0.8818 0.8802 美元/港元 7.7785 7.7786 7.7744

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0615 1.0685 1.0580 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周一(11日)環球市場沒甚麼重要經濟數據公布，但特朗普交易仍然持續，比特幣漲至接近9萬美元的歷史高位，美國三大指數亦持續破頂，美匯指數升至105.50水平。由於共和黨全面控制參眾兩院，相信特朗普將更容易推行自己的施政理念，無論的盟友或對手，全球將面臨美國政策上的大轉變，暫時市場認為在特朗普治下，對美國未來經濟持正面的看法，選擇忽略可能帶來的負面影響，例如更高的財政赤字。美元走強令非美貨幣全面受壓，歐元已跌近今年4月的低位1.0600。歐元區近期經濟下行情況似乎有所放慢，但不足以刺激匯價回升，央行管委斯圖納拉斯表示，通脹下滑將容許央行繼續減息，預期明年9月左右，利率可能降至2%。德國三黨聯盟解體，總理正面臨不信任投票，大選或提前至明年2月舉行，政局不明朗令歐元進一步受壓，跌破1.06或要下試1.05。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。