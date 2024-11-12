12/11/2024 16:21
《美元走勢－羅明立》德國政局不明朗，歐元或要下試1.05
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|153.45
|154.06
|153.41
|歐元/美元
|1.0650
|1.0663
|1.0638
|英鎊/美元
|1.2842
|1.2874
|1.2836
|美元/瑞郎
|0.8810
|0.8818
|0.8802
|美元/港元
|7.7785
|7.7786
|7.7744
《美元走勢》周一(11日)環球市場沒甚麼重要經濟數據公布，但特朗普交易仍然持續，比特幣漲至接近9萬美元的歷史高位，美國三大指數亦持續破頂，美匯指數升至105.50水平。由於共和黨全面控制參眾兩院，相信特朗普將更容易推行自己的施政理念，無論的盟友或對手，全球將面臨美國政策上的大轉變，暫時市場認為在特朗普治下，對美國未來經濟持正面的看法，選擇忽略可能帶來的負面影響，例如更高的財政赤字。
美元走強令非美貨幣全面受壓，歐元已跌近今年4月的低位1.0600。歐元區近期經濟下行情況似乎有所放慢，但不足以刺激匯價回升，央行管委斯圖納拉斯表示，通脹下滑將容許央行繼續減息，預期明年9月左右，利率可能降至2%。德國三黨聯盟解體，總理正面臨不信任投票，大選或提前至明年2月舉行，政局不明朗令歐元進一步受壓，跌破1.06或要下試1.05。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0615
|1.0685
|1.0580
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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