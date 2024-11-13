13/11/2024 16:08

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 155.05 155.16 154.54 歐元/美元 1.0612 1.0629 1.0607 英鎊/美元 1.2740 1.2754 1.2731 美元/瑞郎 0.8833 0.8837 0.8817 美元/港元 7.7793 7.7796 7.7765

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0615 1.0685 1.0580 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周二(12日)美元繼續走強，美匯指數一度突破106。歐元區及德國公布11月的ZEW經濟景氣指數都不理想，而美國10月NFIB小型企業信心指數則報93.7，好於預期。美聯儲官員卡什卡利表示，若通脹在12月之前出現意外上升，這可能要考慮暫停降息。特朗普日後的政策可能刺激通脹回升，10年期美國國債孳息率維持在4.4%附近，美聯儲局的減息步伐或受影響，美元因此受到支持。不過，要留意過去兩年美元多次在106以上受阻回落，小心短期調整的可能。隨著美元走強，非美貨幣承壓，歐美受到拖累大幅下挫。歐元區11月ZEW經濟景氣指數不及前值20.1，錄得12.5，歐央行將繼續降息支持經濟，關注1.06能否守得住。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。