13/11/2024 16:08
《美元走勢－羅明立》過去兩年美元多次在106以上受阻回落
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|155.05
|155.16
|154.54
|歐元/美元
|1.0612
|1.0629
|1.0607
|英鎊/美元
|1.2740
|1.2754
|1.2731
|美元/瑞郎
|0.8833
|0.8837
|0.8817
|美元/港元
|7.7793
|7.7796
|7.7765
《美元走勢》周二(12日)美元繼續走強，美匯指數一度突破106。歐元區及德國公布11月的ZEW經濟景氣指數都不理想，而美國10月NFIB小型企業信心指數則報93.7，好於預期。美聯儲官員卡什卡利表示，若通脹在12月之前出現意外上升，這可能要考慮暫停降息。特朗普日後的政策可能刺激通脹回升，10年期美國國債孳息率維持在4.4%附近，美聯儲局的減息步伐或受影響，美元因此受到支持。不過，要留意過去兩年美元多次在106以上受阻回落，小心短期調整的可能。
隨著美元走強，非美貨幣承壓，歐美受到拖累大幅下挫。歐元區11月ZEW經濟景氣指數不及前值20.1，錄得12.5，歐央行將繼續降息支持經濟，關注1.06能否守得住。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0615
|1.0685
|1.0580
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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