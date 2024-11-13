13/11/2024 16:39

《廣匯論勢－鄭廣復》當你準備坐上特朗普駕駛的特斯拉

《廣匯論勢》在美國第47屆總統大選中，特朗普以312張選舉人票勝出，再次當選美國總統，而且他更全取七個搖擺州的選舉人票，亦令共和黨完全掌控了參眾兩院，可謂大獲全勝！



在他確認贏得總統大選後，美股三大指數急升，且再創歷史新高；美元匯價急漲，美匯指數連日急升，昨天（12日）已突破106。此外，由於他支持虛擬貨幣的發展，比特幣在點票當天由最低69400美元，升至接近76180美元，昨天更高見89933美元，有分析更預期，比特幣將於今年12月初升至12萬美元。



*金價慎防大幅調整*



不過，現貨金價在10月底兩度升至2790美元後逆轉，11月6日更失守2700美元，昨天更收低於2600美元。金價轉跌，歸咎於美國聯儲局在11月6日的議息會後雖減息25基點，將聯邦基金利率下調到4.5厘至4.75厘，但在聲明中刪除了「當局有信心通脹將持續邁向2%目標」的字眼，相反，更指通脹雖然回落，但仍有點高。利率期貨市場預測，聯儲局在12月議息會議減息25基點的機會率為62.4%，低於一周前即11月6日時預測的70%。至於金價，若然本月收低於2604美元，小心展開大型調整浪，回試2070美元不無可能。



11月6日似乎亦成為非美貨幣的轉折點－－美元升值，非美貨幣貶值。當天歐元兌美元急跌逾250點子，1.09及1.08相繼失守，昨天更曾試穿1.06，令其下試2022年11月以來形成的橫行區底部1.0447之可能性大增。美元兌日圓升近350點子，至154.70，現已重上155。英鎊兌美元則早於10月16日失守1.30，其後呈擴散形態發展，加上英倫銀行(BOE)在上周議息會後宣布減息25基點，英鎊兌美元仍呈先升後跌走勢，現時跌至1.27邊緣。



*特朗普掌權未必令通脹急升*



由於共和黨在今屆總統大選後完全控制了國會，特朗普在施政上可謂如魚得水，投資者擔心他將會採取較其上一任期更激進的保護措施，例如單方面大幅提高商品進口關稅，而其支持以色列的立場會否導致以巴局勢進一步升溫，亦受各界關注。



對於大幅加徵關稅的部分，我認為時隔4年，特朗普的交際手腕理應有所提升，縱使他揚言會大幅加徵中國進口商品關稅至60%，但是否完全無得傾？未必。市場又認為，其加徵關稅措施會大幅推高美國的通脹率，這又非必然結果。回看特朗普在2017年至2020年執政期間，美國整體消費者物價指數(CPI)按年最多僅上升2.9%，而且4年間的變化可用「穩定」去形容，當時他亦表明不會對影響民生的商品即必需品開刀。



從出口商的角度看，商品大幅加徵關稅，是否簡單地將額外成本轉嫁予消費者就解決了問題？必不可能。價格突然調高60%，銷售必然大跌，因為消費者可以另選替代品，又或直接放棄購買，要維持商品的需求，相關企業就只能硬食，套用大陸用語就是「讓利」。若然該商品為美企生產，相關企業就必須考慮將生產基地撤回美國，從而推動美國製造業復甦。



*歐洲擴軍將令財政轉差*



地緣政局方面，特朗普揚言一天內就可結束俄烏戰事。事實上，他向來反對為烏克蘭提供武器，故很可能藉著一方面不提供武器予烏克蘭，另一方面提出撤銷對俄羅斯的制裁，說服俄烏停戰，尤其俄烏雙方都有意展開和談，特朗普即可充當為雙方提供下台階的中間人。俄烏戰事結束，油價很可能就會大跌，整體能源價格回落到相對低的水平，自然有利全球經濟發展，環球利率得以進一步下調，令部分經濟表現較差的經濟體有喘息空間，尤其是歐洲。



不過，歐元兌美元跌至現時1.06水平是否值博仍有變數，原因主要是歐盟擺脫美國影響的意欲明顯。很久之前，歐洲央行行長拉加德就曾表示，歐洲央行不會跟隨美國的貨幣政策步伐，繼而到近期法國總統馬克龍表示，歐洲應該建立自己的軍隊。如此，歐盟就很可能要大幅加稅，或削減其他開支，甚至增發債券去應付，令財政狀況轉差。



上述這些，目前來看都是未知數，惟現已臨近年底，多是金融資產價格反轉的時點，我擔心的是美股可能會大跌，市盈率偏高或基金平倉已可成為沽貨理由。現時可謂進入美國政治真空期，相信金融市場在今年年底之前都只會對經濟數據作出反應，當然特朗普的言論必然亦可造成金融市場大幅震盪。當你準備坐上特朗普駕駛的特斯拉，扣好安全帶之餘，亦不要妄想小睡片刻！《資深市場分析師 鄭廣復》



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