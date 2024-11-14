14/11/2024 18:19

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 155.95 156.15 155.70 歐元/美元 1.0536 1.0565 1.0532 英鎊/美元 1.2670 1.2706 1.2669 美元/瑞郎 0.8876 0.8879 0.8858 美元/港元 7.7818 7.7836 7.7793

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 買入日圓 156.60 155.20 157.10 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國10月CPI按年增長由2.4%升至2.6%，核心CPI年率維持於3.3%，兩個數字都符合預期。結果對美國聯儲局12月降息的預期無甚影響，美元強勢持續，曾經升至106.70附近。近期除比特幣等虛擬貨幣外，美元獨強，銅、原油以及黃金等商品價格都下跌。現時，市場擔心特朗普的政策會引發通脹上升，美國10年期國債孳息率重回4.4%，與其他主要經濟體的息差拉寬，利好美元表現。但特朗普未必支持強美元，其施政亦未必有助美國經濟，美匯接近107，不宜高估其表現。澳洲10月季調後失業率符合預期的4.1%，但就業人數少於預期。澳洲聯儲主席布洛克認為，當前的政策已經足夠緊縮，將保持這一政策，直到對通脹有足夠的信心。受消息影響，澳元短線上揚，但隨後繼續走弱。近期受美元影響，澳美走低，下破0.6500支撐位，0.6350為重要支持。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。