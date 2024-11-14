14/11/2024 18:19
《美元走勢－羅明立》特朗普未必撐強美元，後市不宜高估
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|155.95
|156.15
|155.70
|歐元/美元
|1.0536
|1.0565
|1.0532
|英鎊/美元
|1.2670
|1.2706
|1.2669
|美元/瑞郎
|0.8876
|0.8879
|0.8858
|美元/港元
|7.7818
|7.7836
|7.7793
《美元走勢》美國10月CPI按年增長由2.4%升至2.6%，核心CPI年率維持於3.3%，兩個數字都符合預期。結果對美國聯儲局12月降息的預期無甚影響，美元強勢持續，曾經升至106.70附近。近期除比特幣等虛擬貨幣外，美元獨強，銅、原油以及黃金等商品價格都下跌。現時，市場擔心特朗普的政策會引發通脹上升，美國10年期國債孳息率重回4.4%，與其他主要經濟體的息差拉寬，利好美元表現。但特朗普未必支持強美元，其施政亦未必有助美國經濟，美匯接近107，不宜高估其表現。
澳洲10月季調後失業率符合預期的4.1%，但就業人數少於預期。澳洲聯儲主席布洛克認為，當前的政策已經足夠緊縮，將保持這一政策，直到對通脹有足夠的信心。受消息影響，澳元短線上揚，但隨後繼續走弱。近期受美元影響，澳美走低，下破0.6500支撐位，0.6350為重要支持。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|觀望
|美元兌日圓
|買入日圓
|156.60
|155.20
|157.10
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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