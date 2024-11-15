15/11/2024 17:34

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 156.34 156.73 156.25 歐元/美元 1.0539 1.0545 1.0522 英鎊/美元 1.2673 1.2681 1.2656 美元/瑞郎 0.8890 0.8906 0.8876 美元/港元 7.7830 7.7835 7.7809

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0530 1.0630 1.0500 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.2650 1.2800 1.2600 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國通脹繼續回升，最新公布的美國10月核心PPI按年上升3.1%，按月上升0.3%，升幅均大於預期，且較9月有所增加，其中服務業通脹粘性加劇，顯示通脹水平或已企穩。新當選總統特朗普可能推出的高額進口關稅和國內減稅政策，若實施或引發較之前更嚴重的通脹衝擊。也許是考慮到特朗普的政策因素，美聯儲局主席鮑威爾昨日(14日)在公開場合表態偏鴿，雖堅持認為通脹將繼續回到2%的目標，但目前經濟表現仍強勁，美聯儲局無需急於降息。美匯指數連續多日衝高後，在107附近遇阻短線回落。由於特朗普任命了在國際貿易方面眾所周知的鷹派人物，對國際貿易產生重大影響，尤其以出口導向為主的澳洲，使澳元近期表現疲軟。另外澳洲10月份新增就業崗位遠低於市場預期和前值，澳元壓力進一步加大。歐元區三季度GDP按月上升0.4%，按年上升0.9%，符合市場預期。隨美國通脹企穩，日本通脹未有加速跡象，美日利差縮窄的速度可能沒有預期的那麼快，日圓仍面臨下行壓力，美元兌日圓升穿156，為7月份以來首次。若日圓繼續快速下跌，日本政府可能再度入市干預。本輪美匯指數急速上升主因市場對美國新政府的政策預期，並未有實際性數據支撐，後市有望繼續回落，測試106關口。建議短線可以賣出美元，買入除日圓外的非美貨幣。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。