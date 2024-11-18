18/11/2024 15:40
《美元走勢－羅明立》美匯指數在107附近料續受阻
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|154.62
|155.14
|154.09
|歐元/美元
|1.0534
|1.0551
|1.0530
|英鎊/美元
|1.2625
|1.2643
|1.2620
|美元/瑞郎
|0.8879
|0.8885
|0.8871
|美元/港元
|7.7852
|7.7856
|7.7832
《美元走勢》上周五(15日)環球市場發布多項經濟數據，日本第三季實際經濟增長按季降至0.2%，符合預期。中國10月三大經濟指標，除了消費強於預期外，工業生產及固定投資都略低過預期。英國第三季經濟增長按季由0.5%放慢至0.1%，差過預期，9月工業產出及製造業產出都不理想。美國方面，10月零售銷售較9月有所放慢，但0.4%月增長仍然好過預期，核心銷售則只有0.1%；至於11月紐約聯儲製造業指數則表現強勁。美國經濟數據維持好表現，美匯指數略有回調但跌幅不大。
自美國總統選舉有結果後，市場一直有「特朗普交易」的說法，美股及美匯同時走高，而美國10年國債孳息率亦升至4.5%附近，加上期內公布的經濟數據表現不俗，市場對美國經濟預期保持正面看法。不過，這一波走勢並無太多實質政策支持，特朗普明年上任後是否完全按競選政綱行事仍然需要觀察。而且，一旦減稅跟加關稅的做法落實，美國通脹及經濟會出現怎樣的境況，仍言之尚早。美匯指數在107附近，估計將繼續遇到阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0485
|1.0600
|1.0440
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。