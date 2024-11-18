18/11/2024 15:40

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 154.62 155.14 154.09 歐元/美元 1.0534 1.0551 1.0530 英鎊/美元 1.2625 1.2643 1.2620 美元/瑞郎 0.8879 0.8885 0.8871 美元/港元 7.7852 7.7856 7.7832

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0485 1.0600 1.0440 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周五(15日)環球市場發布多項經濟數據，日本第三季實際經濟增長按季降至0.2%，符合預期。中國10月三大經濟指標，除了消費強於預期外，工業生產及固定投資都略低過預期。英國第三季經濟增長按季由0.5%放慢至0.1%，差過預期，9月工業產出及製造業產出都不理想。美國方面，10月零售銷售較9月有所放慢，但0.4%月增長仍然好過預期，核心銷售則只有0.1%；至於11月紐約聯儲製造業指數則表現強勁。美國經濟數據維持好表現，美匯指數略有回調但跌幅不大。自美國總統選舉有結果後，市場一直有「特朗普交易」的說法，美股及美匯同時走高，而美國10年國債孳息率亦升至4.5%附近，加上期內公布的經濟數據表現不俗，市場對美國經濟預期保持正面看法。不過，這一波走勢並無太多實質政策支持，特朗普明年上任後是否完全按競選政綱行事仍然需要觀察。而且，一旦減稅跟加關稅的做法落實，美國通脹及經濟會出現怎樣的境況，仍言之尚早。美匯指數在107附近，估計將繼續遇到阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。