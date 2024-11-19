19/11/2024 15:59

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 154.38 154.65 153.94 歐元/美元 1.0585 1.0601 1.0574 英鎊/美元 1.2670 1.2689 1.2663 美元/瑞郎 0.8837 0.8842 0.8827 美元/港元 7.7821 7.7838 7.7799

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0630 1.0530 1.0680 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國11月NAHB房產市場指數好於預期，錄得46，預期44。美元在近期大幅上升後，漲勢放緩，107附近的重要阻力繼續發揮作用。日本央行行長植田和男發表講話，指日本經濟正在溫和復甦，企業盈利上升推動資本支出增加，如果經濟和物價走勢符合預測，日本央行將繼續提高政策利率，並調整貨幣支持的力度。日本貨幣政策正常化的方向應不會改變，但央行的行動可能較為審慎，令日圓回升的過程會反覆，暫時157會是美元的短期阻力。澳洲聯儲11月貨幣政策會議紀要顯示，委員會認為沒有立即調整現金利率的必要，但無法排除未來現金利率變動的任何可能性。由於通脹回落速度緩慢，央行一直未有作出減息行動，令經濟難免受到一定影響，相信明年初有機會降息。澳元0.6350/0.6400會是重要支持區。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。