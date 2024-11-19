19/11/2024 15:59
《美元走勢－羅明立》日銀行動料較審慎，157暫為美元阻力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|154.38
|154.65
|153.94
|歐元/美元
|1.0585
|1.0601
|1.0574
|英鎊/美元
|1.2670
|1.2689
|1.2663
|美元/瑞郎
|0.8837
|0.8842
|0.8827
|美元/港元
|7.7821
|7.7838
|7.7799
《美元走勢》美國11月NAHB房產市場指數好於預期，錄得46，預期44。美元在近期大幅上升後，漲勢放緩，107附近的重要阻力繼續發揮作用。日本央行行長植田和男發表講話，指日本經濟正在溫和復甦，企業盈利上升推動資本支出增加，如果經濟和物價走勢符合預測，日本央行將繼續提高政策利率，並調整貨幣支持的力度。日本貨幣政策正常化的方向應不會改變，但央行的行動可能較為審慎，令日圓回升的過程會反覆，暫時157會是美元的短期阻力。
澳洲聯儲11月貨幣政策會議紀要顯示，委員會認為沒有立即調整現金利率的必要，但無法排除未來現金利率變動的任何可能性。由於通脹回落速度緩慢，央行一直未有作出減息行動，令經濟難免受到一定影響，相信明年初有機會降息。澳元0.6350/0.6400會是重要支持區。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0630
|1.0530
|1.0680
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。