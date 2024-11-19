19/11/2024 10:00

《真知灼見－溫灼培》日本財金官員連番操作撐日圓

《真知灼見》上周當日圓一度低見靠近157兌1美元低位，便隨即引來日本新任財長加藤勝信指，當局將對匯市任何過度波動作出適當反應。其意，明顯是向市場發出警告，倘若日圓匯價再弱，不排除會作出干預。美國聯儲局雖於11月8日議息會減息25基點，但由於受短線資金流因素影響，美國10年期債息在美國大選後急攀至4.4%之上。美日債息差距擴大，相信正是導致日圓近期跌的主因。回顧今年7月初，當日圓跌穿160兌1美元水平，便觸動了日央行的神經，並驅使日央行作出一系列動作，包括加息及干預等，以穩定日圓匯價。假使今次日圓再次衝向160，不能排除同一情況亦會發生。事實上，踏入本周一（18日），日央行行長植田和男便警告，當地工資正在持續攀升，而這將會推升整體日本通脹率，使該行有困難維持偏低的息率水平。其言下之意，相信亦在暗示該行有加息捍衛日圓匯價的可能。



*留意下月日央行公開的貨幣政策報告*



下月18日及19日一連兩天，日央行將會議息。據《路透社》引述市場消息指，當天日央行料將公開其貨幣政策報告，綜合該行於過去25年來，採用量化寬鬆貨幣政策應對通縮，為當地經濟所帶來的好處及壞處。市場關注，日央行會否以此份報告作為藍本，給予其理據，為日後加息鋪路。由於在早前的日央行調查報告中顯示，在日本企業中，已普遍出現價格及工資上升的情況，料這將成為日央行日後加息的理據。雖然日央行並沒有透露其長期合適的息率水平在哪，但現時一般市場估計可能在1厘水平，即較現時只有0.25厘的日本息率高出不少。



*日圓近期最差情況或許已過*



對於日央行12月18日及19日議息會，按利率期貨價格變化顯示，現市場估計日央行將很大機會加息0.1厘，機率為100%，至於加息0.25厘的機率則只有一半半。假使聯儲局繼續其減息步伐，而日央行又採取加息，即使日本加息幅度雖小，但在其象徵意義下，相信仍有助日圓匯價走強。在日本財金官員連番放風要加息及干預日圓匯價下，或許日圓要跌返上周靠近157兌1美元低位的可能性已不大。至於日圓能否重返150兌1美元或更強水平，就要看日央行下月是否加息，及聯儲局是否繼續減息為日圓匯價帶來支持。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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