20/11/2024 17:46
《美元走勢－羅明立》歐元上方阻力留意1.0650美元
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|155.15
|155.45
|154.55
|歐元/美元
|1.0577
|1.0608
|1.0558
|英鎊/美元
|1.2684
|1.2694
|1.2678
|美元/瑞郎
|0.8840
|0.8842
|0.8815
|美元/港元
|7.7830
|7.7835
|7.7809
《美元走勢》美國10月新屋開工總數年化不及預期133萬戶，只有131.1萬戶，10月營建許可總數141.6萬戶。美國聯儲局施密德表示，較大的財政赤字不會引發通脹，因為聯儲局將會加以防範，儘管這可能意味著更高的利率，美元跌向106水平。
歐元區10月CPI年率終值符合市場預期的2%，而歐元區9月季調後經常帳好於前值315億歐元，錄得370億歐元。此前，歐洲央行管委斯圖納拉斯表示，12月降息25個基點幾乎已成定局。受惠美元走弱，歐元獲得支撐上行，但需關注1.0650附近的阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0640
|1.0680
|1.0540
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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