20/11/2024 17:46

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 155.15 155.45 154.55 歐元/美元 1.0577 1.0608 1.0558 英鎊/美元 1.2684 1.2694 1.2678 美元/瑞郎 0.8840 0.8842 0.8815 美元/港元 7.7830 7.7835 7.7809

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0640 1.0680 1.0540 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國10月新屋開工總數年化不及預期133萬戶，只有131.1萬戶，10月營建許可總數141.6萬戶。美國聯儲局施密德表示，較大的財政赤字不會引發通脹，因為聯儲局將會加以防範，儘管這可能意味著更高的利率，美元跌向106水平。歐元區10月CPI年率終值符合市場預期的2%，而歐元區9月季調後經常帳好於前值315億歐元，錄得370億歐元。此前，歐洲央行管委斯圖納拉斯表示，12月降息25個基點幾乎已成定局。受惠美元走弱，歐元獲得支撐上行，但需關注1.0650附近的阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。