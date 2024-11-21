21/11/2024 17:02
《美元走勢－羅明立》美匯指數107阻力仍大，或續整固
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|155.11
|155.37
|154.55
|歐元/美元
|1.0546
|1.0555
|1.0540
|英鎊/美元
|1.2650
|1.2660
|1.2646
|美元/瑞郎
|0.8830
|0.8842
|0.8821
|美元/港元
|7.7828
|7.7834
|7.7809
《美元走勢》星期三重要經濟數據不多，但美元再次拉升。美聯儲理事鮑曼認為物價穩定任務面臨更大的風險，儘管勞動力市場狀況可能會惡化。而另一官員柯林斯則表示，由於政策仍然具有限制性，仍需一些額外的降息。市場相信聯儲局將維持適度降息，其他央行的力度可能更大，美元仍然有優勢，加上中東地緣政治引發避險需求，亦利好美元。
英國10月CPI按月增長0.6％，高於預期的0.5%，10月零售物價指數月率為0.5％，符合預期但較對上月份強。數據公布後，英鎊短線拉漲，但美元強勢限制其升幅。匯市維持近期美元偏強的格局，但美匯指數107阻力仍大，或繼續整固。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0480
|1.0580
|1.0435
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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