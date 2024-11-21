21/11/2024 17:02

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 155.11 155.37 154.55 歐元/美元 1.0546 1.0555 1.0540 英鎊/美元 1.2650 1.2660 1.2646 美元/瑞郎 0.8830 0.8842 0.8821 美元/港元 7.7828 7.7834 7.7809

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0480 1.0580 1.0435 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》星期三重要經濟數據不多，但美元再次拉升。美聯儲理事鮑曼認為物價穩定任務面臨更大的風險，儘管勞動力市場狀況可能會惡化。而另一官員柯林斯則表示，由於政策仍然具有限制性，仍需一些額外的降息。市場相信聯儲局將維持適度降息，其他央行的力度可能更大，美元仍然有優勢，加上中東地緣政治引發避險需求，亦利好美元。英國10月CPI按月增長0.6％，高於預期的0.5%，10月零售物價指數月率為0.5％，符合預期但較對上月份強。數據公布後，英鎊短線拉漲，但美元強勢限制其升幅。匯市維持近期美元偏強的格局，但美匯指數107阻力仍大，或繼續整固。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。