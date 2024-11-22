22/11/2024 16:20
《美元走勢－羅明立》日本經濟刺激計劃對日圓影響不大
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|154.80
|154.96
|154.19
|歐元/美元
|1.0481
|1.0490
|1.0461
|英鎊/美元
|1.2571
|1.2595
|1.2551
|美元/瑞郎
|0.8860
|0.8874
|0.8857
|美元/港元
|7.7825
|7.7835
|7.7814
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數降至21.3萬，好過預期的22萬人，已連續兩周下滑，反映就業市場經歷了上個月因颶風和罷工的放緩後，11月的非農數據可能會出現反彈。同時公布的美國11月費城聯儲製造業指數則不及預期，由10.3跌至-5.5。隨後公布的美國10月成屋銷售總數年化略為增加。隔夜美元走強，升越107水平。
日本10月核心CPI年率由2.4%降至2.3%，但高於預期。日本首相石破茂表示，政府將從一般帳戶中撥出13.9萬億日元用於刺激經濟，旨在減輕物價上漲對家庭的影響。消息對日圓影響不大，繼續在155附近波動。歐元跌破1.05，留意1.0450支持位的表現。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0485
|1.0600
|1.0440
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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