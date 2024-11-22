22/11/2024 16:20

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 154.80 154.96 154.19 歐元/美元 1.0481 1.0490 1.0461 英鎊/美元 1.2571 1.2595 1.2551 美元/瑞郎 0.8860 0.8874 0.8857 美元/港元 7.7825 7.7835 7.7814

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0485 1.0600 1.0440 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數降至21.3萬，好過預期的22萬人，已連續兩周下滑，反映就業市場經歷了上個月因颶風和罷工的放緩後，11月的非農數據可能會出現反彈。同時公布的美國11月費城聯儲製造業指數則不及預期，由10.3跌至-5.5。隨後公布的美國10月成屋銷售總數年化略為增加。隔夜美元走強，升越107水平。日本10月核心CPI年率由2.4%降至2.3%，但高於預期。日本首相石破茂表示，政府將從一般帳戶中撥出13.9萬億日元用於刺激經濟，旨在減輕物價上漲對家庭的影響。消息對日圓影響不大，繼續在155附近波動。歐元跌破1.05，留意1.0450支持位的表現。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。