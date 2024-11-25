25/11/2024 15:51

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 154.20 154.48 153.54 歐元/美元 1.0479 1.0501 1.0430 英鎊/美元 1.2595 1.2607 1.2531 美元/瑞郎 0.8905 0.8931 0.8891 美元/港元 7.7817 7.7841 7.7798

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0420 1.0520 1.0380 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國11月標普全球製造業PMI初值為48.8，符合預期同時較上一個月有所增長，服務業PMI初值錄得57，更為32個月新高。隨後公布的11月密西根大學消費者信心指數終值則輕微向下修訂。上周五(22日)美匯指數突然107後大幅拉升至108，但今日(25日)開盤後低開低走，跌回106.70附近，留意今日收市能否重上107。俄烏戰事有加劇趨勢，美國聯儲局又可能放慢減息，美元繼續靠穩，非美貨幣全面受壓。歐元曾經跌至1.03低位，但隨即反彈上1.04，今日更逼近1.05，反映開始有倉位在調整。上周五加拿大9月零售銷售月率符合預期的0.4%，美元兌加元升至1.41後有回吐，留意1.3850附近的美元支持。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。