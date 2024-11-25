25/11/2024 15:51
《美元走勢－羅明立》留意美匯今日收市能否重上107
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|154.20
|154.48
|153.54
|歐元/美元
|1.0479
|1.0501
|1.0430
|英鎊/美元
|1.2595
|1.2607
|1.2531
|美元/瑞郎
|0.8905
|0.8931
|0.8891
|美元/港元
|7.7817
|7.7841
|7.7798
《美元走勢》美國11月標普全球製造業PMI初值為48.8，符合預期同時較上一個月有所增長
，服務業PMI初值錄得57，更為32個月新高。隨後公布的11月密西根大學消費者信心指數終值則輕微向下修訂。上周五(22日)美匯指數突然107後大幅拉升至108，但今日(25日)開盤後低開低走，跌回106.70附近，留意今日收市能否重上107。
俄烏戰事有加劇趨勢，美國聯儲局又可能放慢減息，美元繼續靠穩，非美貨幣全面受壓。歐元曾經跌至1.03低位，但隨即反彈上1.04，今日更逼近1.05，反映開始有倉位在調整。上周五加拿大9月零售銷售月率符合預期的0.4%，美元兌加元升至1.41後有回吐，留意1.3850附近的美元支持。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0420
|1.0520
|1.0380
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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