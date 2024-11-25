25/11/2024 13:28

《匯海威言－毛偉廉》俄烏戰爭急升溫，金價或再挑戰新高

《匯海威言》上周美元顯著上升，但難阻金價飆升，上周現貨金價連升5日，全周升近150美元。金價升勢凌厲，是因拜登上周初下令批准烏克蘭使用長程導彈攻擊俄羅斯境內設施，避險情緒令金價上升。隨後在上周三（20日），烏軍首次使用英國提供的長程導彈攻擊俄羅斯境內軍事設施，反映美、英進一步介入俄烏戰爭，也標誌著這場戰爭可能有擴大的風險。上周四（21日），俄羅斯首次試射新型中程高超音速導彈攻擊烏克蘭最大導彈軍工廠，軍工廠受到大規模損毀。值得留意，這款新型導彈，射程能覆蓋整個歐洲，意味著一直軍援烏克蘭的歐洲國家或將受到威脅。同日，普京簽署了放寬使用核武門檻法令，令使用核武風險升溫，在這個緊張情緒下，金價上升是理所當然。如烏軍再次使用西方提供的長程導彈襲擊俄羅斯，相信會令緊張情緒再升溫，金價將進一步上升。



按技術層面來看，現貨金價上周五（22日）升至2712美元收市，其14天RSI顯示是58，只屬中性水平，未至超買，反映金價仍有上升空間。相反，美元有回吐可能，美元指數DXY近3周升勢強勁，按上周五收在107.49，其14天RSI已升至74，是兩年來高位，屬超買水平，因比美元本周有技術性回落的可能，這有助再推升金價，現貨金價有可能再挑戰歷史高位2790美元或更高。如美元作技術性回吐，非美貨幣也會反彈。在主要貨幣中，近期歐元兑美元跌幅最大，上周五收在1.0417，其14天RSI跌至26，屬超賣水平。因此，如美元指數從高位回落，預計歐元在主要貨幣中反彈幅度將會最顯著。



本周影響美元匯價的重要消息，將集中在周三（27日），美國將公布聯儲局會議紀錄、美國第三季GDP增長及美國10月按年核心PCE。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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