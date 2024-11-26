26/11/2024 16:15
《美元走勢－羅明立》特朗普關稅言論，提振美元重上107
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|153.69
|154.48
|153.54
|歐元/美元
|1.0476
|1.0501
|1.0425
|英鎊/美元
|1.2550
|1.2573
|1.2507
|美元/瑞郎
|0.8868
|0.8894
|0.8854
|美元/港元
|7.7823
|7.7840
|7.7805
《美元走勢》周一(25日)環球重要經濟數據不多，美國11月達拉斯聯儲商業活動指數為
-2.7，較10月時有改善但不及預期。在今晚公布聯儲局最新的會議紀錄前，明尼亞波利斯聯儲主席卡什卡利表示對12月再次降息持開放態度；另一官員古爾斯比指，除非有跡象顯示經濟過熱，他預計局方將繼續降息，以達到對經濟活動達至平衡的目的。市場相信聯儲局下月將降息0.25%。
特朗普在正式上任前，對貿易關稅發表言論，指將對從墨西哥和加拿大進入美國的所有產品徵收25%的關稅，並對中國商品額外徵收10%的關稅。受其言論影響，美元走強並重上107。美匯短期將於高位反覆，市場關注周二晚公布的美聯儲局會議紀錄，歐元接近1.04可小注博反彈。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0425
|1.0525
|1.0380
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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