26/11/2024 16:15

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 153.69 154.48 153.54 歐元/美元 1.0476 1.0501 1.0425 英鎊/美元 1.2550 1.2573 1.2507 美元/瑞郎 0.8868 0.8894 0.8854 美元/港元 7.7823 7.7840 7.7805

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0425 1.0525 1.0380 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周一(25日)環球重要經濟數據不多，美國11月達拉斯聯儲商業活動指數為-2.7，較10月時有改善但不及預期。在今晚公布聯儲局最新的會議紀錄前，明尼亞波利斯聯儲主席卡什卡利表示對12月再次降息持開放態度；另一官員古爾斯比指，除非有跡象顯示經濟過熱，他預計局方將繼續降息，以達到對經濟活動達至平衡的目的。市場相信聯儲局下月將降息0.25%。特朗普在正式上任前，對貿易關稅發表言論，指將對從墨西哥和加拿大進入美國的所有產品徵收25%的關稅，並對中國商品額外徵收10%的關稅。受其言論影響，美元走強並重上107。美匯短期將於高位反覆，市場關注周二晚公布的美聯儲局會議紀錄，歐元接近1.04可小注博反彈。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。