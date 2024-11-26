26/11/2024 10:29

《真知灼見－溫灼培》貝森特的經濟政策與市場變化

《真知灼見》美國候任總統特朗普提名貝森特(Scott Bessent)作為其財長人選，現等待參議院確認提名。貝森特曾於1991年加入索羅斯的基金管理公司，也曾參與狙擊英鎊。因此，貝森特被視為與索羅斯關係密切，且熟悉華爾街運作的一個人物。



*貝森特的三大經濟政策*



在經濟政策上，根據《華爾街日報》報道指，貝森特主要有三大主張。首先，他主張削減政府財赤，期望到2028年，把財赤削減至GDP的3%；其次，他深信特朗普的關稅政策可有效推動美國經濟，並實現美國每年GDP增長3%；最後，他支持以加大美國國內石油產量以推動經濟及壓抑通脹。基於上述他的三大主張，解釋了為何當他於上周五（22日）獲得提名後，踏入本周一（25日），具指標性的美國10年期債息便隨即下跌，因為市場深信，儘管貝森特會配合特朗普的減稅及加關稅政策，但料他同會盡量降低財赤。今早於亞洲市場，美國10年期債息回落至4.2867%。



*削美國財赤不利金價*



踏入本周，除了美債息跌，金價亦見同時回落，今早於亞洲市場報2620美元。金價跌，不排除也與貝森特有關。金價在過去一年能屢創新高，很大程度上相信是受惠於拜登政府政策。在拜登政府執政期間，由於累積了大量債務，至今總債務更高達36萬億美元，解釋了為何市場對美元失去信任，並把資金轉投向黃金。而現在市場認為新政府有降低財赤的能力，金價也隨之回軟。當然，貝森特是否真的有能力削減財赤，待特朗普政府於1月20日上台後自有分曉。



*歐洲能源問題再成焦點*



最後回看歐元。回顧過去兩年，由於歐洲冬天的天氣異常和暖，這使歐洲就算缺乏俄羅斯的能源亦能安然度過。但今年北極寒流重臨，據了解，歐洲不少地區包括法國，也因大雪而導致高速公路車禍並讓成大塞車。上述事件再次令人擔心歐洲的能源短缺問題，並使歐元失去支持。歐元是美元以外最大貨幣，歐元弱即美元強。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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